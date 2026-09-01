Tatbikatta tehlikeli anlar! El bombası atıldı, askerler kapıda sıkıştı - Son Dakika
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Tatbikatta tehlikeli anlar! El bombası atıldı, askerler kapıda sıkıştı

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Ukraynalı askerlerin katıldığı bir eğitim sırasında beklenmedik bir aksilik yaşandı. Binaya giriş yapan askerler dar kapı geçişinde birbirlerine takılarak sıkışırken, aynı sırada içeriye eğitim amaçlı el bombası atıldı. Askerlerin kapıda sıkışmasıyla bombanın atılmasının aynı ana denk gelmesi, eğitimde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Ukraynalı askerlerin katıldığı bir eğitim sırasında planlanan tatbikat beklenmedik bir aksilikle karşılaştı. Binaya giriş çalışması yapan askerlerden bazıları dar kapı geçişinde birbirlerine takılarak kısa süreliğine sıkıştı.

EL BOMBASI ATILINCA ORTALIK KARIŞTI

Askerlerin kapıdan geçmeye çalıştığı sırada tatbikat kapsamında binanın içerisine eğitim amaçlı el bombası atıldı. El bombasının atılmasıyla birlikte kapı önünde sıkışan askerler hızla bulundukları noktadan uzaklaşmaya çalıştı.

EĞİTİMDE AKSİLİK

Tatbikat sırasında yaşanan zamanlama sorunu nedeniyle askerlerin kapıda sıkışması ile eğitim bombasının kullanılması aynı ana denk geldi. Paylaşımda olay, “Bazen işler ters gider” ifadeleriyle aktarılırken, herhangi bir askerin yaralandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğine ilişkin ise paylaşımda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ukrayna Tatbikatta tehlikeli anlar! El bombası atıldı, askerler kapıda sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatbikatta tehlikeli anlar! El bombası atıldı, askerler kapıda sıkıştı - Son Dakika
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