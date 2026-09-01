Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde i·ç çamaşırını değiştirirken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde i·ç çamaşırını değiştirirken yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde i·ç çamaşırını değiştirirken yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya’da tatil yapan dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, sahilde denize girmek için hazırlanırken kameralara yakalandı. Üzerini değiştiren oyuncu, iç çamaşırını çıkardığı sırada objektiflere yansıdı.

İtalya'da tatil yapan Michele Morrone, sahilde geçirdiği keyifli anlarla gündeme geldi. Sabah saatlerinde deniz kenarında dinlenen oyuncu, bir süre sonra serin sulara girmek için hazırlanmaya başladı.

Dünyaca ünlü oyuncu <a class='keyword-sd' href='/akdeniz/' title='Akdeniz'>Akdeniz</a> sahilinde i·ç çamaşırını değiştirirken yakalandı

Polo yaka tişörtü ve beyaz iç çamaşırıyla sahilde vakit geçiren Morrone, çevredeki bakışlara aldırış etmeden beline havlu sararak üzerini değiştirdi. Ünlü oyuncunun bu anları bir fotograf ajansı (Backgrid) tarafından saniye saniye görüntülendi.

Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde i·ç çamaşırını değiştirirken yakalandı

Üzerini değiştirdikten sonra deniz şortunu giyen Morrone, soluğu İtalya'nın serin sularında aldı. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren oyuncunun dövmeleri ve fit görünümü objektiflerden kaçmadı.

Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde i·ç çamaşırını değiştirirken yakalandı

Akdeniz güneşinin tadını çıkaran Morrone, bir süre arkadaşlarıyla denizde vakit geçirdikten sonra sahilde dinlenmeye devam etti.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Magazin, Akdeniz, İtalya, Medya, Tatil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde i·ç çamaşırını değiştirirken yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

17:13
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
17:07
Karim Benzema futbola veda ediyor
Karim Benzema futbola veda ediyor
16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:37:42. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde i·ç çamaşırını değiştirirken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement