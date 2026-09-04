5 yaşındaki kız çocuğunu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı - Son Dakika
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5 yaşındaki kız çocuğunu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

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Samsun’da tramvay durağında raylara doğru hamle yapan 5 yaşındaki kız çocuğu, güvenlik görevlisinin saniyelik hamlesiyle faciadan dönüldü. Çocuğu tişörtünden yakalayarak ezilmekten son anda kurtaran kahraman görevli Muhammet Lafçı, "Kendi kızım gözümün önüne geldi, canımı hiçe sayarak çektim" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay yoluna koşan 5 yaşındaki kız çocuğunu tişörtünden tutarak ezilmekten son anda kurtaran güvenlik görevlisi Muhammet Lafçı, kahramanlığıyla takdir topladı. O anları anlatan Lafçı, "Ani bir refleksle kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi, canımı hiçe sayarak onu kurtardım" dedi.

FACİAYI SON ANDA ENGELLEDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait SAMULAŞ bünyesinde görev yapan güvenlik görevlisi Muhammet Lafçı, İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda büyük bir facianın önüne geçti. Yaşı küçük bir kız çocuğunun hareket halindeki tramvayın bulunduğu yaya geçidine doğru koştuğunu fark eden Lafçı, saniyelerle yarışarak çocuğu tişörtünden tutup geriye çekti. Vatmanın da ani frene bastığı o tehlikeli anlar durağın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

5 yaşındaki kız çocuğunu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

"KENDİ KIZ ÇOCUĞUM GÖZÜMÜN ÖNE GELDİ"

Olay anında yaşadığı dehşeti ve hissettiklerini paylaşan kahraman güvenlik görevlisi Muhammet Lafçı, reflexlerinin hayat kurtardığını belirtti: "Görevim esnasında 5 yaşlarında bir çocuğun tramvayın önüne atladığını fark ettim. O anda ani bir refleksle kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve kendi canımı hiçe sayarak onu kurtardım. Vicdanen kendimi çok rahat hissediyorum. Ani refleksle kurtardım ve gerçekten elim ayağım titredi. Kız çocuğumuza da olumsuz bir şey olmadı. Aile o anda çok hüzünlendi ve teşekkür etti. Onlar da olayın şokundaydı. Kız çocuğunun bir anda ellerinden kurtulduğunu, benim kurtardığımı gördüklerini söylediler."

5 yaşındaki kız çocuğunu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

"KULAKLIK TAKMAYIN, DİKKATLİ OLUN"

Vatandaşlara tramvay hatlarını kullanırken daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunan Lafçı, raylı sistem çevresindeki emniyet kurallarına vurgu yaptı:

  • Dikkat Dağıtan Unsurlar: Tramvay yolundan geçerken kulaklık kullanılmaması ve çevreye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Lafçı, güvenlik personelinin de her an her noktayı fark edemeyebileceğini hatırlattı.
  • Vatandaşlara Güvenlik Mesajı: Zaman zaman güvenlik görevlilerinin yanlış anlaşılabildiğini ifade eden Lafçı, SAMULAŞ ailesi olarak her zaman halkın emniyeti, huzurlu seyahat etmesi ve kayıp eşyalarına ulaşabilmesi için görev başında olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 5 yaşındaki kız çocuğunu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı - Son Dakika

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