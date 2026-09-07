Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, sosyal medya platformlarında yayınlanan müstehcen içerikli paylaşımları ve dijital bağlantıları tek tek mercek altına aldı. Yapılan hukuki ve teknik değerlendirmelerin ardından, tespiti yapılan 184 hesap ve link bakımından erişimin engellenmesine karar verildi.

LİSTEDE TANINMIŞ İSİMLER DE YER ALIYOR

Soruşturma kapsamında Türkiye’den erişime kapatılan 184 profil ve bağlantı arasında sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip tanınmış isimler de yer aldı. Erişim engeli getirilen hesaplardan bazıları şunlar:

Esra Rabia Ünal

Fidan Atalay

Elif Karaaslan

Ayşe Çelik

Gizem Bağdaçiçek

Ebru Arman

Alya Vural

Zeynep Çağış

Berilşah

Mika Slowana

Wettpolly

Ben Zelal

DİJİTAL İNCELEME DEVAM EDİYOR

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin suç unsuru taşıyıp taşımadığına yönelik adli incelemeler titizlikle sürdürülüyor.

Öte yandan uygulanan erişim engeli tedbirinin bir koruma kararı niteliğinde olduğu, hesap sahiplerinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmediği ve hukuki sürecin devam ettiği vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de benzer soruşturmalar yürüterek müstehcenlik teşkil eden çok sayıda hesaba erişim engeli getirmişti.