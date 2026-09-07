Süper Lig\'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

Trendyol Süper Lig'in gelecek dönemdeki naklen yayın hakları için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kulüplerin mevcut yayıncı kuruluşla ilgili memnuniyetsizliğinin yeni ihale sürecinde önemli bir değişikliğin önünü açabileceği belirtiliyor. Gazeteci Mehmet Arslan, Süper Lig'de yayıncı kuruluşun yüzde 90 ihtimalle değişeceğini öne sürdü.

KULÜPLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ŞİKAYETÇİ

Arslan'ın aktardığı bilgilere göre Süper Lig kulüplerinin büyük çoğunluğu mevcut yayıncı kuruluşun sunduğu şartlardan memnun değil.

Mevcut yayın ihalesinin yıllık bedelinin yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, kulüplerin özellikle elde edilen yayın gelirini yeterli bulmadığı ifade edildi.

HEDEF 500 MİLYON DOLARIN ÜZERİ

Yeni ihale öncesinde Kulüpler Birliği'nin hedeflediği rakam da ortaya çıktı. Buna göre kulüpler, Süper Lig'in yayın haklarından elde edilen geliri ciddi şekilde artırmak istiyor. Kulüpler Birliği'nin yeni dönem için hedefinin yıllık 500 milyon doların üzerinde bir ihale bedeline ulaşmak olduğu öne sürüldü. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde mevcut 150 milyon dolarlık bedelle kıyaslandığında yayın gelirinde 3 katın üzerinde bir artış yaşanacak.

SÜPER LİG MAÇLARININ YENİ ADRESİ KİM OLACAK?

Yeni yayın ihalesinin en dikkat çekici başlıklarından biri de Süper Lig maçlarının gelecek dönemde hangi platformdan yayınlanacağı olacak.

Geleneksel televizyon yayıncılarının yanı sıra Türkiye'deki büyük GSM operatörleri ile yerli ve yabancı dijital yayın platformlarının da yayın hakları için yapılacak ihaleyle ilgilendiği ifade edildi.

İhalenin nasıl sonuçlanacağı ve mevcut yayıncı kuruluşun yerini başka bir şirketin alıp almayacağı ise süreç sonunda netlik kazanacak.