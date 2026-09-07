Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede - Son Dakika
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Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hakkında başlatılan “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ahmet Davutoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Eski Başbakan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

İFADE VERMEK İÇİN ANKARA ADLİYESİ'NE GELDİ

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Davutoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Davutoğlu’nun yanında DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da yer aldı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299/1. maddesi kapsamında yürütülüyor. 

Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SÜRPRİZ TELEFON

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise  “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu telefonla aradı. Özel, görüşmede Davutoğlu’na dayanışma duygularını iletti.

Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

NE OLMUŞTU?

Yakın zamanda feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında dolaşıma sokulan bir video nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1'inci maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir" denilmişti.

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Son Dakika Ahmet Davutoğlu Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ŞIRACISINIDA YANINDA GETİRMİŞ 3 0 Yanıtla
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