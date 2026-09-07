Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede

Ahmet Davutoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Eski Başbakan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

İFADE VERMEK İÇİN ANKARA ADLİYESİ'NE GELDİ

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Davutoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Davutoğlu’nun yanında DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da yer aldı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299/1. maddesi kapsamında yürütülüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SÜRPRİZ TELEFON

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu telefonla aradı. Özel, görüşmede Davutoğlu’na dayanışma duygularını iletti.