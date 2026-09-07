Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede - Son Dakika
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Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede

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Hakkında 'mal varlığı değerlerini usulsüz şekilde yurt dışına taşıdığı' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılan Melih Gökçek, geçtiğimiz hafta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'in ifadesinin ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in yurt dışına usulsüz şekilde mal varlığı aktardığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek’in "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından, iddiaların odağındaki oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

ALMANYA'DAKİ ŞİRKETE... 

Soruşturmaya konu olan temel iddia; Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da bir şirket kurduğu ve Türkiye'den bu şirkete milyonlarca euro tutarında usulsüz para transferi yapıldığı yönünde... Söz konusu kaynaklarla Almanya'da yüksek tutarlı gayrimenkul alımları gerçekleştirildiği öne sürüldü.

"VATANDAŞLIK İÇİN KURULDU" SAVUNMASI

Hakkındaki iddialar üzerine açıklamada bulunan Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketin varlığını doğrulamakla birlikte para kaçırma iddialarını reddetmişti. Gökçek, söz konusu yapının kuruluş amacını şu sözlerle savunmuştu: "Oğlum, gelinim ve torunlarım Almanya'dan vatandaşlık almak için bu şirketi kurdu."

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede

İFADE SIRASI SIRA OĞLU VE GELİNİNDE

Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasını içeren belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından Başsavcılık adli süreci başlattı. Geçtiğimiz hafta Melih Gökçek’in "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından, iddialarda adları geçen oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek için savcılığa geldi. 

Ankara Adliyesi, Ahmet Gökçek, Melih Gökçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • McA ! McA !:
    Akp li yapınca rica ile diğerleri yapınca sabah operasyonu ile Adalet nerede 11 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    simdi bunlar.lafantone den hikaye anlatacak. 8 4 Yanıtla
  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    hiç gerek yok,bir şey olmaz bunlara Mustafa kardeşim 4 2 Yanıtla
  • Bora Paris Bora Paris:
    Atı alan Almanyayı geçmi?tir. 4 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    mustafa masal anlatmaya geldimi ekremin eline kimse su dökemez :))))))) 2 1 Yanıtla
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