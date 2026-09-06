Aydın Nazilli'de evin çatısına düşen dana sıkıştığı yerden kurtarıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kıracıklı Mahallesi'nde, Ali Aldemir'e ait evin çatısına düşen dana, salonun tavanında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan hayvan kurtarılırken, çatıda hasar oluştu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatısına düşerek tavanda sıkışan dana kurtarıldı.
Kıracıklı Mahallesi'nde, Ali Aldemir'e ait, yol seviyesinin altında kalan evin çatısına dana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, salonun tavanında asılı kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Dana sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarıldı.
Çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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