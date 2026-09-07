Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Dünyada artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, ülkelerin altın rezervlerine yönelik politikalarını da etkiliyor. Merkez bankaları artık yalnızca ne kadar altına sahip olduklarına değil, rezervlerin nerede tutulduğuna da daha fazla önem veriyor.

HOLLANDA'DAN 86 TONLUK ALTIN HAMLESİ

Son dikkat çeken adım Hollanda'dan geldi. Hollanda Merkez Bankası, Kuzey Amerika'da bulunan rezervlerinin yaklaşık 86 tonluk bölümünün konumunu değiştirdi.

Operasyonun bir bölümünde New York'taki altınlar satılarak aynı miktarda altın Londra'dan alınırken, rezervlerin bir kısmı ise fiziksel olarak Hollanda'ya getirildi.

BİRÇOK ÜLKE ALTINLARINI TAŞIYOR

Hollanda bu konuda yalnız değil. Fransa, Almanya, Hindistan ve Polonya da farklı dönemlerde yurt dışında tuttukları altın rezervlerinin bir bölümünü ülkelerine veya farklı finans merkezlerine taşıdı.

Özellikle merkez bankalarının rezervlerini kendi kontrollerindeki kasalarda tutma isteğinin son yıllarda güçlenmesi dikkat çekiyor.

NEDEN ALTINLARIN YERİ DEĞİŞTİRİLİYOR?

Bu hamlelerin arkasında jeopolitik riskler, rezervlere kriz dönemlerinde hızlı erişebilme isteği, güvenlik ve ülkelerin varlıkları üzerindeki kontrolünü artırma arayışı bulunuyor.

Son yıllarda yaşanan uluslararası yaptırımlar ve bazı ülkelerin yurt dışındaki rezervlerinin dondurulması da merkez bankalarının bu konudaki yaklaşımını değiştiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE DE DAHA ÖNCE ADIM ATMIŞTI

Türkiye de geçmiş yıllarda yurt dışında bulunan altın rezervlerinin bir bölümünü ülkeye getirmişti. Türkiye'nin altın rezervlerinin önemli bir bölümü yurt içinde tutulurken, rezervlerin bir kısmı Londra'da bulunuyor.

Merkez bankalarının peş peşe attığı adımlar, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde altının stratejik rezerv olarak öneminin daha da arttığını gösteriyor.