İBB Davası’nda 76. gün... Selim İmamoğlu: “Soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım”

İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasında savunma yaptı. Kürsüye giderken babası Ekrem İmamoğlu'na sarılan Selim İmamoğlu, hakkındaki suçlamalara tek tek yanıt verdi.

"ARKAMDA BABAM, KÜRSÜDE BEN"

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada tutuksuz sanık Mehmet Selim İmamoğlu savunma yaptı. 1997 doğumlu olduğunu, aile şirketinde çalıştığını ve fizik alanında lisansüstü eğitimine devam ettiğini anlatan İmamoğlu, "Benim siyasetle hiçbir alakam olmamasına rağmen bu davaya dahil edildim. Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Burada olmamın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir kareye tanıklık ediyoruz" dedi.

"ANNEM, BABAM VE DEDEMDEN ALDIĞIM BORÇLAR NEDENİYLE ŞÜPHELİ OLDUM"

Hakkındaki suçlamaların ailesinden aldığı borçlarla bağlantılı olduğunu savunan İmamoğlu, "İki konuya bakınca vardığım tek sonuç, annem, babam ve dedemden aldığım borçlar nedeniyle şüpheli durumunda olduğumm. Sırf bu yüzden bana hem yurt dışı yasağı getirildi hem de hesaplarıma tedbir konuldu" ifadelerini kullandı.

HIRVATİSTAN'DAKİ 390 BİN AVROLUK YATIRIMI ANLATTI

Selim İmamoğlu, ailesinin maddi desteğiyle Hırvatistan'da yatırım yaptığını anlattı. Projede azınlık hissesi almak amacıyla yaklaşık 390 bin avroyu İş Bankası üzerinden Hırvatistan'daki bir bankaya gönderdiğini söyledi. Banka hareketlerinin MASAK raporunda mükerrer yazıldığını ve gerçek tutarın iki katı para gönderilmiş gibi gösterildiğini savundu. Mahkeme Başkanı'nın 388 bin 303 avroluk transferi sorması üzerine İmamoğlu tutarı doğruladı. Şirketinin Hırvatistan'daki ana firmaya yüzde 20 ortak olduğunu belirten İmamoğlu, "Şu an 150 haneye yakın büyük bir projede faaliyet göstermektedir o bölgede" dedi.

772 BİN LİRALIK YELKENLİYİ BABASINDAN ALDIĞI BORÇLA ALDI

Yelken sporuyla ilgilendiğini anlatan İmamoğlu, 2024 yılında yarış amacıyla ikinci el 2009 model bir yelkenli satın aldığını söyledi. İmamoğlu, "Bedelini de babamdan borç alarak banka havalesiyle aldım. Sahibi olduğum bu yelkenli şu an yelken kulübünde eğitim amaçlı da kullanılmaktadır. Yani günün sonunda bu iki konuda hesabını veremeyeceğim bir durum asla yoktur" dedi.

BERAATİNİ VE YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Yurt dışı yasağı nedeniyle kabul edildiği uluslararası fizik konferansına katılamadığını da anlatan İmamoğlu, savunmasının sonunda beraatini, hesaplarındaki tedbirin ve yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. İmamoğlu, "En önemlisi sevgili babam Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımın tahliyesini talep ediyorum" dedi.