Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor - Son Dakika
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Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor

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Türk Sanat Müziği'nin dev sesi Bülent Ersoy, Sapanca’daki konserinde bu kez sesi kadar mücevheriyle de konuşuldu. Sahneye gösterişli tarzıyla çıkan Diva’nın parmağındaki yaklaşık 12 karatlık pembe safir ve pırlanta yüzük, gecenin en çok dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Türk sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, Sapanca’da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Sahne performansı ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Ersoy’un bu kez parmağındaki gösterişli yüzüğü öne çıktı. Yüzüğün yaklaşık 12 karat olduğu, pembe safir ve pırlantadan oluştuğu belirtildi.

Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor

SAHNEYE DAMGA VURDU

Sapanca Kırkpınar Amfi Tiyatro’da hayranlarının karşısına çıkan Bülent Ersoy, yaklaşık iki saat süren konserinde sevilen eserlerini seslendirdi. 

Ersoy’un sahne performansının yanı sıra kendine özgü tarzı da gecenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

PARMAĞINDAKİ DEV YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Ersoy’un sahnedeki görüntülerinde parmağındaki büyük taşlı yüzük de dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 12 karat olduğu tahmin edilen yüzüğün pembe safir ve pırlantadan oluştuğu değerlendirildi. 

Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor

DİVA'NIN MÜCEVHER TUTKUSU

Gösterişli mücevherleriyle sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, sahne kostümleri kadar takılarıyla da dikkat çekiyor. Sapanca konserindeki yüzük de Diva’nın iddialı aksesuar tercihleri arasında yerini aldı.

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Son Dakika Magazin Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    otuz yıl önce bugün ayakta işiyordu sonrası bu 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor - Son Dakika
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