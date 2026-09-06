Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor

Türk sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, Sapanca’da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Sahne performansı ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Ersoy’un bu kez parmağındaki gösterişli yüzüğü öne çıktı. Yüzüğün yaklaşık 12 karat olduğu, pembe safir ve pırlantadan oluştuğu belirtildi.

SAHNEYE DAMGA VURDU

Sapanca Kırkpınar Amfi Tiyatro’da hayranlarının karşısına çıkan Bülent Ersoy, yaklaşık iki saat süren konserinde sevilen eserlerini seslendirdi.

Ersoy’un sahne performansının yanı sıra kendine özgü tarzı da gecenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

PARMAĞINDAKİ DEV YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Ersoy’un sahnedeki görüntülerinde parmağındaki büyük taşlı yüzük de dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 12 karat olduğu tahmin edilen yüzüğün pembe safir ve pırlantadan oluştuğu değerlendirildi.

DİVA'NIN MÜCEVHER TUTKUSU

Gösterişli mücevherleriyle sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, sahne kostümleri kadar takılarıyla da dikkat çekiyor. Sapanca konserindeki yüzük de Diva’nın iddialı aksesuar tercihleri arasında yerini aldı.