Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı - Son Dakika
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Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Melissa Vargas\'ın annesini görenler şaştı kaldı
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Filenin Sultanları'nın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynayan Melissa Vargas, finalin MVP'si seçildi. Başarılı voleybolcunun annesiyle geçmiş yıllarda çekilen fotoğrafında dikkat çeken benzerlik ise “İkizi gibi”, “Annesinin kopyası” ve “Kendini doğurmuş” yorumlarını beraberinde getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamladı.  Filenin Sultanları'nın finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olduğu karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Vargas, turnuvanın MVP'si seçildi.

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

ŞAMPİYONLUĞUN BAŞROLÜNDEYDİ

16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya gelen Melissa Teressa Vargas Abreu, küçük yaşlarda başladığı voleybolda dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline geldi. 1,94 metre boyundaki yıldız oyuncu, Filenin Sultanları'nın son yıllarda elde ettiği önemli başarılarda da kilit rol üstlendi.

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

ANNESİYLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Vargas'ın bu kez voleybol sahasındaki performansı değil, annesiyle birlikte geçmiş yıllarda çektirdiği bir fotoğrafı dikkat çekti. Anne-kızın yüz hatlarındaki belirgin benzerlik fotoğrafın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Vargas'ın özellikle gençlik yıllarındaki görüntüsünün annesine oldukça benzediği görüldü.

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

“KENDİNİ DOĞURMUŞ”

Fotoğrafı görenlerden anne-kızın benzerliğine ilişkin dikkat çekici yorumlar geldi. Vargas ve annesi için “İkizi gibi”, “Annesinin kopyası” ve “Kendini doğurmuş” ifadeleri kullanıldı.

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

ANNESİNİN DESTEĞİNİ ANLATMIŞTI

Kübalı bir ailenin çocuğu olan Vargas, çocukluk yıllarını Havana'da geçirdi. Başarılı voleybolcu daha önce verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu anlatmıştı. Vargas, ailesinin Havana'da yaşadığı dönemde ekonomik zorluklarla mücadele ettiğinden de söz etmişti.

Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, Melissa Vargas, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ramazan Sarac Ramazan Sarac:
    sen Türk değil misin dünyaya türkiye yi tanıttı zihniyet önemli 7 0 Yanıtla
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