Fenerbahçe için alarm veren tablo! 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi - Son Dakika
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Fenerbahçe için alarm veren tablo! 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi

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Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi alan Fenerbahçe için geçmiş sezonlardan dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk 4 haftada en az 2 kez mağlup olduğu hiçbir sezonu şampiyon tamamlayamadı.

Fenerbahçe'nin sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçların ardından geçmiş yıllardaki benzer başlangıçları dikkat çekti.

5 SEZONDA DA ŞAMPİYONLUK GELMEDİ

Sarı-lacivertliler, daha önce ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı 5 sezonda da şampiyonluğa ulaşamadı.

Fenerbahçe'nin söz konusu sezonlardaki lig dereceleri şöyle:

  • 1965/66: 4.
  • 1971/72: 3.
  • 1987/88: 8.
  • 2016/17: 3.
  • 2018/19: 6.

EN İYİ DERECESİ ÜÇÜNCÜLÜK

Fenerbahçe bu 5 sezonun hiçbirinde ilk iki sırada yer alamadı. Sarı-lacivertlilerin en iyi derecesi 1971/72 ve 2016/17 sezonlarındaki üçüncülük oldu. En kötü sonuç ise 1987/88 sezonunda geldi. Fenerbahçe söz konusu sezonu 8. sırada tamamladı.

TARİH FENERBAHÇE'YE İYİ ŞEYLER SÖYLEMİYOR

Geçmiş sezonlardaki tablo, ilk 4 haftada alınan en az 2 yenilginin ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşamadığını gösteriyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon geçmişteki kötü seriyi kırıp kıramayacağı ilerleyen haftalarda belli olacak.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe için alarm veren tablo! 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kadir Ari Kadir Ari:
    oynat bakalım lukakuyu tek bir gol atsın anırırım 0 0 Yanıtla
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