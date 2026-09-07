İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi - Son Dakika
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İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi

İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini "Şapkalılar" olarak adlandıran suç örgütü hakkında iddianame hazırladı. Nişantaşı'ndaki işletme sahiplerinden 10 milyon euro haraç isteyip alamayınca 4 farklı adresi kurşunlayan çetenin, hedef aldıkları iş insanının adıyla lokma aracı göndererek "Merhum S.V.’nin Ruhuna Fatiha" yazısıyla gözdağı verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nişantaşı’nda işletme sahiplerine baskı kurarak 10 milyon euro haraç istemekle suçlanan "Şapkalılar" suç örgütü hakkında iddianame hazırladı. Yurt dışı hatlar üzerinden savrulan tehditlerin ardından dört farklı adrese silahlı saldırı düzenleyen örgütün, hedef aldıkları iş insanının adına "Fatiha" yazılı lokma aracı göndererek gözdağı verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, kendilerini "Şapkalılar" olarak adlandıran çete üyeleri, Nişantaşı'nda işletmeleri bulunan B.V. ve S.V.'yi telefonla arayarak baskı kurmaya çalıştı. Aramaların yanıtsız kalması üzerine mesaj yoluyla tehditlerini sürdüren örgüt üyeleri, bir süre sonra yurt dışı hattı üzerinden S.V.'ye ulaştı.

"SANA 10 MİLYON EURO CEZA KESTİM"

Telefonda kendisini "Şapkalı Volkan" olarak tanıtan örgüt lideri Volkan Ramazan Ayhan, iş insanı S.V.'ye yönelik haraç talebini şu sözlerle dile getirdi: "Sokağın hakkını vereceksin, sana 10 milyon euro ceza kestim, sen ailen ile konuş, bana dön, sen bu parayı ödeyeceksin."

S.V.'nin sonraki aramalara yanıt vermemesi üzerine tehdit boyutunu artıran örgüt, SMS yoluyla gözdağı vermeyi sürdürdü. Atılan mesajlardan birinde, "Ailene sıçradı bu iş haberin olsun, ister dikkate al ister alma git sor soruştur, şapkalı sana neler yapar, dinle biraz insanlardan, içinden geçecem senin söz" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

İSTENEN PARA ÖDENMEYİNCE 4 FARKLI ADRESE SİLAHLI SALDIRI

Haraç talebinin karşılık bulmaması üzerine örgüt tehditlerini eyleme dönüştürdü. Saldırganlar ilk olarak B.V.'ye ait iş yerini kurşunladı. Ardından S.V.'nin eniştesi C.D.'nin park halindeki cipine ateş açıldı. Eylemlerini sürdüren çete, S.V.'nin ortakları arasında yer aldığı Beşiktaş'taki bir ocakbaşı restoranı ile S.V.'nin dayısı Y.D.'nin ikametini de hedef aldı. Böylece örgütün hedef aldığı dört farklı adres peş peşe silahlı saldırıya uğradı.

İŞ YERİ ÖNÜNE LOKMA ARACI GÖNDERDİLER

İddianamede, örgütün baskıyı artırmak için alışılagelmişin dışında bir yönteme de başvurduğu aktarıldı. 12 Ocak 2026 tarihinde Nişantaşı'ndaki mağazanın önüne bir lokma aracı gönderildi. Aracın üzerindeki elektronik tabelada "Merhum S.V.’nin Ruhuna Fatiha" yazısının yer alması üzerine mağaza çalışanları duruma müdahale etmek istedi. Lokma dağıtımına izin vermeyen bir çalışan, dağıtımı yaptıran kişiyi öğrenmek amacıyla verilen telefon numarasını aradı. Yapılan görüşmede telefondaki kişi, "Ben Volkan, neden lokma dağıtımına izin vermiyorsun, sakıncası mı var. Sen lokmanı ye ne yapacaksın kim olduğunu, bu da taktı Fatiha'ya" ifadelerini kullanarak telefonu kapattı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen delilleri değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; örgüt yöneticileri oldukları gerekçesiyle Volkan Ramazan Ayhan, D.A. ve E.K. ile örgüt üyesi A.T. hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede; şüphelilerin haraç talebini kabul ettirebilmek amacıyla mağdurlara telefon ve mesaj yoluyla tehditler savurduğu, ardından birden fazla adrese silahlı eylem gerçekleştirdiği ve son olarak lokma aracıyla gözdağı vererek baskı kurmaya çalıştığı detaylarıyla yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nişantaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    İdam cezası kanunlaşmadıkça bu mafyalar düzeltilemez?? 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi - Son Dakika
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