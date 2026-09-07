Galatasaray, Sporting deplasmanında Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdüğüyle sahaya çıkacak - Son Dakika
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Galatasaray, Sporting deplasmanında Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdüğüyle sahaya çıkacak

Galatasaray, Sporting deplasmanında Norveçli hakem Espen Eskas\'ın düdüğüyle sahaya çıkacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek; VAR'da Alman Christian Dingert görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Sporting- Galatasaray maçında Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Tjan Erik Engan ile Alf Olav Rossland yapacak. Maçın dördüncü hakemi Sigurd Kringstad olacak.

Sporting - Galatasaray maçında VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da da Belçikalı Bram Van Driessche görev alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sporting deplasmanında Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdüğüyle sahaya çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Sporting deplasmanında Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdüğüyle sahaya çıkacak - Son Dakika
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