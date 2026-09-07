Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu - Son Dakika
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Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Premier Lig\'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'ten yükseldiği Premier Lig'e damga vuran bir başlangıç yaptı. İlk 3 haftada 7 puan toplayarak 3. sıraya yerleşen Hull City, henüz kalesinde gol görmeyerek ligin gol yemeyen tek takımı olmayı da başardı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'ten yükseldiği Premier Lig'deki ilk haftalarında dikkat çekici sonuçlara imza attı. Sezon öncesinde kümede kalma mücadelesi vermesi beklenen Hull City, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve 3. sıraya yerleşti.

MANCHESTER UNITED'I DEVİRDİLER

Hull City'nin Premier Lig macerası oldukça iddialı başladı. Acun Ilıcalı'nın takımı ilk hafta Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Hull, ikinci hafta ise deplasmanda Coventry City ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Hull City, ilk iki haftayı kayıpsız geçti.

ASTON VILLA DA HULL'U YIKAMADI

Premier Lig'in 3. haftasında Hull City'nin rakibi Aston Villa oldu. İki takım arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı. Hull City böylece ilk üç haftada yenilgi yüzü görmeden 7 puana ulaştı.

3 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Hull City'nin başlangıcını daha da dikkat çekici hale getiren istatistik ise savunmada geldi. Manchester United, Coventry City ve Aston Villa karşılaşmalarında kalesinde tek bir gol dahi görmeyen Hull City, Premier Lig'de gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın takımı ilk üç haftada rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesini ise gole tamamen kapattı.

3. SIRAYA YERLEŞTİLER

Sezon başında Premier Lig'de kalıcı olma şansı düşük görülen Hull City, ilk üç haftanın ardından beklentileri tersine çevirdi. 7 puanla 3. sırada bulunan Hull, namağlup yoluna devam ediyor.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mgwj2xgmj8 mgwj2xgmj8:
    Gençlerbirliği de 7 puanda 0 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    damada çakarlar bigün 0 0 Yanıtla
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