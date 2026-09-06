Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

Karaköy\'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Karaköy'de karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, alt geçit yerine kısa yolu tercih edince demir bariyerlerle karşılaşıyor. Yaklaşık 100 metre boyunca bariyerin sonunu arayan yayaların bazıları ise çözümü bariyerlerin üzerinden atlamakta buluyor.

İstanbul'un en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy'de, yayaların karşıya geçiş mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu Karaköy'de yayalar için yapılan alt geçit ve yönlendirme tabelaları bölgedeki yaya yoğunluğuna rağmen vatandaşların tamamını ikna edemiyor. Kısa yoldan karşıya geçmek isteyenler, bariyerlere takılınca yaklaşık 100 metrelik yolu dolaşıyor; bazıları ise yasak olmasına rağmen bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçiyor. 

Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

ALT GEÇİDİ KULLANMAK İSTEYENLERİ KARIŞIK VE UZUN BİR YOL BEKLİYOR

Karaköy'de özellikle turistlerin ve bölgeyi bilmeyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhta ortaya çıkan manzara, yaya ulaşımındaki ilginç tabloyu gözler önüne seriyor. Havadan çekilen görüntülerde, geniş bir cadde boyunca uzanan demir bariyerlerin yayaların doğrudan karşıya geçmesini engellediği görülürken, vatandaşların bariyer boyunca yürüyerek karşıya geçmeye çalıştıkları görülüyor. Yaya alt geçidini kullanmak isteyen vatandaşlar ise karışık uzun bir yol ile karşılaşıyor. Karşılarına çıkan yollar ile bazıları haritalara bakarak yönünü bulmaya çalışıyor.

Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

VATANDAŞLAR ARAÇLARIN İÇİNDEN GEÇİYOR

Bazı kişilerin yolu daha da kısaltmak için bariyerlerin üzerinden atlamaya çalışması dikkat çekiyor. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu caddede bazı yayaların ise kendilerine göre daha kısa gördükleri güzergâhı kullanmak için araçların arasından geçmeye çalışması tehlike oluşturuyor. Kent merkezlerinde yaya güvenliği amacıyla bariyerlerin kullanılması anlaşılır olsa da, Karaköy'deki görüntüler yaya güzergâhlarının insanların günlük hareket alışkanlıklarıyla ne kadar örtüştüğü sorusunu da gündeme getiriyor. Vatandaşların bazıları kurallara uyarak alt geçidi kullanırken, bazıları yaklaşık 100 metre daha yürümeyi tercih ediyor, bazıları ise bariyerleri aşarak riskli yolu seçiyor. Ortaya çıkan görüntüler ise İstanbul'un tarihi ve turistik merkezlerinden Karaköy'de, "En kısa yol hangisi?" sorusunun yayalar açısından zaman zaman küçük bir navigasyon problemine dönüştüğünü gösteriyor.

Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

"HALKIMIZ BİLİNÇLENMELİ"

Bölgede uzun yıllardır bu yolu kullandığını belirten Mehmet Şirali, yayaların neden bariyerleri aşıp yola çıktığını anlatırken, sorunun yalnızca vatandaşlardan kaynaklanmadığını söyleyerek, "Alt geçitten hem sağa geçiyor, hem sola, hem de karşıya geçiyor. Alt geçitten geçmek istemiyor üstten geçerek trafiği kullanıyorlar. Ne oluyor? Böyle çirkin görüntüler oluyor. Bölgede bir üst geçit veya yayalar için daha doğrudan bir güzergâh oluşturulabilir. Alt geçidin aslında birçok noktaya ulaşım sağlıyor. Alt geçitten girdiği zaman Galata, Tünel, Taksim tarafına hepsi yol gösteriyor. Ama biraz da insanlarımızı bilinçlendirmek lazım. Turistleri hadi anlarsın. Bizim halkımız alt geçidi kullanabilir. Turist bilmiyor, ne taraftan geçeceğini bilmiyor" diye konuştu.

Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

"BARİYERLERE RAĞMEN YOLU KULLANIYORLAR"

Bariyerlerin geçmişte daha açık olduğunu söyleyen Şirali, yayaların zamanla yolu farklı amaçlarla kullanması nedeniyle bariyerlerin konulduğunu belirterek, "İstediği gibi bu tarafa geçmek istiyor. Üstünden atlıyor, demirlerin üzerinden atlıyorlar. Daha önce açıktı. Sonra millet bu tarafa park ediyor, trafik, arabalar yanaşıyor diye mecburen demirlerle çevirdiler. Bazı vatandaşların ise bariyerlere rağmen yolu kullanmaya devam ediyor.

Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

"ALT GEÇİDE NEREDEN GİDİLDİĞİNİ BEN BİLE BİLMİYORUM"

Yıllardır bariyerleri dolaştığını ifade eden Emin Küçük, "Buradan geçmek sıkıntı olsaydı bak trafik polisi de burada mani olan var mı? Ben kendimi bildim bileli hep buradan geçiyorum. Alt geçit olabilir, benim bildiğim 10 yıldır burası böyle kullanılıyor. Buradan geçmemizi engelleyen dahi kimse yok. Birisi geliyordu hemen işaret yaptım gel benimle devam et yola. Alt geçide nerden girildiğini ben bile bilmiyorum. Demirden niye atlıyorsun kardeşim? Demirden atlayacağına benim gibi sağlam yoldan gel daha iyi. Risk yok. Hep bu yolu kullanıyorum. Şimdi döneceğim, yine kullanıyorum" dedi.

Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

"YOLU ÇÖMEYE ÇALIŞIYORUM"

Bölgeyi ilk kez kullanan Serdar Dokuyucu ise yaya yönlendirmelerinin kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. Dokuyucu, "Ben de az önce kullandım. Doğru, yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullanırsak mecburen bu tarafa geçemiyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz maalesef. Alt geçidin yeterince görünür değil. Alt geçit görünmüyor doğru. Ben yabancıyım, buralı değilim. Yabancı olduğum halde alt geçitleri ben göremedim. Yaya geçitlerini kullandığım zaman mecburen beni yola çıkarttı. Güzergâhı çözmeye çalışıyorum. Geri geldim, bekliyorum şu an. Bir sağa sola bakıp tekrar, Herhalde alt geçit şu taraftan geliyor. Öyle görüyorum. Oradan geçip çıkacağım. Yolu çözmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul, Karaköy, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Bakırköy’de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor Son hali dikkat çekti “Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
08:46
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
08:38
Lüks restoranda sığınmacı dehşeti Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı
Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı
08:27
Kudüs’te manastır önünde tepki çeken hareket Polisler peşine düştü
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü
07:27
İran’dan İsrail’e 4 cepheli saldırı planı iddiası Hepsi aynı anda vuracak
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 13:05:32. #7.12#
SON DAKİKA: Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement