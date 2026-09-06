Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! "Spor oldu" - Son Dakika
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Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! "Spor oldu"

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Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları bugün yapıldı. Sınav günlerinde görmeye alışık olduğumuz manzaralar, bu sınavda da yaşandı. Bir aday, sınava geç kalınca terliğini eline alarak yalın ayak koştu ancak yine de sınava yetişemedi. Okul kapısında bekleyen bir vatandaşın "Yazık ya, çok üzüldüm gerçekten" demesi üzerine sınavı kaçıran kişi, "Spor oldu" diyerek karşılık verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları bugün yapıldı. 

GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA ALINMADI

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika cevaplama süresinin verildiği oturum saat 12.25'te sona erdi.

YALIN AYAK KOŞTU, YİNE DE YETİŞEMEDİ

Sınava geç kalan bir aday, sınava gireceği okulun kapısına kadar yalın ayak şekilde koştu ancak kapıya ulaştığı anda görevli tarafından el işaretiyle içeri alınmayacağı bildirildi.

Nefes nefese kalan aday, koşmak için eline aldığı terliğini giyerken de zorluk yaşadı.

Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi!

"SPOR OLDU"

Oturumun yapıldığı okulun girişi önünde sınava giren yakınını bekleyen bir kadının "Yazık oldu ya, çok üzüldüm gerçekten" demesi üzerine sınavı kaçıran ve koşmaktan nefes nefese kalan aday, "Spor oldu abla" dediği görüldü.

O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son Dakika KPSS Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! 'Spor oldu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bunlar meslek sahibi olacak da her sabah gidip mesaiye başlayacak. yılda bir kere erken kalkıp bi yere yetişmeyi beceremiyorlar 3 0 Yanıtla
  • KADİR TOK KADİR TOK:
    Sınava hazırlanmış olsa önlemini alır son saniye iş yapmaz Dediği gibi spor oldu bu kafayla çok spor yapar 1 0 Yanıtla
  • Yunus Kurt Yunus Kurt:
    Hak eden hakkını vermiştir sınavım var erken de gideceksin oraya senin işin 1 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    halen zamanında sınava gelmeyi öğrenemedik.sonrada görevlileri suçlarız.sınava girecek öğrencinin annesi babası ailesi akşamdan, kalem silgi, kalem açacağı ve en önemlisi kimlik sınav kağıdını hazırlamış olmaları gerekir.memur sınavına ise, erişkin kişi sınav saatinden 1 saat önce çıkmalı.başkasını suçlamayın. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! "Spor oldu" - Son Dakika
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