Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! "Spor oldu"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları bugün yapıldı.

GEÇ KALAN ADAYLAR SINAVA ALINMADI

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika cevaplama süresinin verildiği oturum saat 12.25'te sona erdi.

YALIN AYAK KOŞTU, YİNE DE YETİŞEMEDİ

Sınava geç kalan bir aday, sınava gireceği okulun kapısına kadar yalın ayak şekilde koştu ancak kapıya ulaştığı anda görevli tarafından el işaretiyle içeri alınmayacağı bildirildi.

Nefes nefese kalan aday, koşmak için eline aldığı terliğini giyerken de zorluk yaşadı.

"SPOR OLDU"

Oturumun yapıldığı okulun girişi önünde sınava giren yakınını bekleyen bir kadının "Yazık oldu ya, çok üzüldüm gerçekten" demesi üzerine sınavı kaçıran ve koşmaktan nefes nefese kalan aday, "Spor oldu abla" dediği görüldü.

O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.