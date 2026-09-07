Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu

Trump\'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, yıllardır tartışılan saçlarının peruk olduğu iddialarını bir kez daha reddetti. Kuvvetli rüzgar altında yaptığı bir mitingi örnek gösteren Trump, "Peruk takmıyorum" diyerek saçlarının gerçek olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın saçlarının gerçek olup olmadığına ilişkin yıllardır devam eden tartışma, yaptığı son açıklamayla yeniden alevlendi.

"PERUK TAKMIYORUM"

Trump, 2 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, saçlarının peruk olduğu yönündeki iddialara değindi.

2024 başkanlık seçimleri kapsamında Ohio'da düzenlenen bir mitingi hatırlatan Trump, o gün etkili olan şiddetli rüzgarın saçlarının gerçek olduğunun kanıtı olduğunu savundu.

Trump, "Kürsüye çıktım ve rüzgar o kadar şiddetliydi ki... Peruk takmıyorum. O gece peruk takmadığımı anladılar çünkü peruk taksaydınız, uzun süre kafanızda kalmazdı dediler" ifadelerini kullandı.

SAÇLARI YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Trump'ın saçları uzun süredir siyasi rakiplerinin ve eleştirmenlerinin de hedefinde. Komedyen Rosie O'Donnell, ağustos ayında Trump'ın saçlarının gerçek olmadığını ve peruk kullandığını öne sürdü.

Tartışmalar Trump'ın ilk başkanlık döneminden de önceye uzanıyor. Trump, 2015 yılında düzenlenen bir seçim mitinginde de benzer iddialara yanıt vermişti.

Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu

Trump, "Peruk takmıyorum, bunlar benim saçlarım, yemin ederim" dedikten sonra saçını çekmiş ve "Bu iş çığırından çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

LAS VEGAS'TAKİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın saçları 5 Ağustos'ta Las Vegas'ta ekonomi hakkında yaptığı konuşmanın ardından da tartışılmıştı. Saçlarının önceki görüntülerine kıyasla daha dolgun görünmesi üzerine gazeteci Aaron Rupar, "Trump peruk mu takıyor, burada ne oluyor?" yorumunda bulunmuştu.

Trump, 2018 yılında Maryland'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda ise saçlarının seyrekleşmesiyle ilgili esprili bir açıklama yapmıştı.

"Şu kel bölgeyi gizlemek için elimden geleni yapıyorum. Bunun için çok çalışıyorum" diyen Trump, saçlarıyla ilgili tartışmalara doğrudan değinmişti.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI İLAÇ KULLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Trump'ın uzun yıllar doktorluğunu yapan Harold Bornstein da 2017 yılında yaptığı açıklamada Trump'ın her gün dört farklı ilaç kullandığını söylemişti. Bornstein'ın açıkladığı ilaçlar arasında, erkek tipi saç dökülmesinin tedavisinde kullanılan finasterid de bulunuyordu.

Donald Trump, ABD Başkanı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
İran’da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi “Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi
Derbide kahreden ölüm Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan peş peşe açıklama Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama
Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti Gecede prim sürprizi Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti! Gecede prim sürprizi
Park halindeki otomobilde ölü bulundu Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Gaziantep’te dağlık alanda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Gaziantep'te dağlık alanda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

06:38
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar 10 gün sonra mucize yaşandı
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı
06:15
İsrailli Türklere sataştı Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
00:23
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
00:01
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
23:58
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 06:45:49. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement