Yanardağ patladı, hava trafiği kilitlendi! Yüzlerce uçuş iptal edildi - Son Dakika
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Yanardağ patladı, hava trafiği kilitlendi! Yüzlerce uçuş iptal edildi

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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar büyük paniğe neden oldu. Yanardağdan yükselen volkanik küller 50 bin fite, yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe ulaştı. Kül bulutunun geniş bir alana yayılması hava ulaşımını da etkiledi. Cakarta'daki Soekarno-Hatta dahil 8 havalimanında uçuşlar durdurulurken, 1558 sefer iptal edildi veya gecikti.

Endonezya'nın Java ve Sumatra adaları arasındaki Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı yeniden harekete geçti. Cuma gecesi başlayan volkanik hareketlilik hafta sonu boyunca devam ederken yanardağdan yükselen kül bulutları geniş bir alana yayıldı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), uydu görüntülerinde iki farklı volkanik kül tabakası tespit edildiğini açıkladı. Kül bulutlarından birinin yaklaşık 20 bin fit, diğerinin ise 50 bin fit, yani yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirlendi.

CAKARTA'DA UÇUŞLAR DURDURULDU

Volkanik küllerin hava sahasına ulaşması üzerine Endonezya yönetimi, ülkenin en önemli ulaşım merkezlerinden Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı dahil 8 havalimanında operasyonları geçici olarak durdurdu.

Soekarno-Hatta'nın yanı sıra Halim Perdanakusuma, Radin Inten II ve Budiarto havalimanları da kül bulutundan etkilenen noktalar arasında yer aldı.

1558 UÇUŞ ETKİLENDİ

Ulaşımda yaşanan aksaklığın boyutu ilerleyen saatlerde daha da büyüdü. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, sekiz havalimanında toplam 1558 uçuş iptal edildi veya gecikti. Yaklaşık 170 bin yolcu yaşanan aksaklıklardan etkilendi.

Sadece Soekarno-Hatta Havalimanı'nda 900'den fazla uçuşun etkilendiği bildirildi. Yetkililer, hava trafiğini rahatlatmak amacıyla bazı havalimanlarını alternatif iniş noktaları olarak hazırladı.

KÜL BULUTU GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

BMKG'nin ölçümlerine göre, 20 bin fit seviyesindeki kül tabakası Cakarta, Banten, Batı Java ve çevredeki deniz alanlarına doğru ilerledi. 50 bin fit seviyesine ulaşan daha yüksek kül bulutu ise Banten, Lampung, Bengkulu, Sunda Boğazı'nın güneyi ve Sumatra'nın batısındaki Hint Okyanusu'na doğru yayıldı.

Volkanik küllerin uçak motorları açısından ciddi risk oluşturması nedeniyle uçuşların yeniden başlatılması külün yayılımı ve rüzgar koşullarına bağlı olarak değerlendiriliyor.

YANARDAĞDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Endonezyalı yetkililer, Anak Krakatau'daki hareketliliğin devam ettiğini ve yeni patlamaların zamanının ve büyüklüğünün önceden kesin olarak belirlenemediğini bildirdi. Yanardağ çevresindeki 3 kilometrelik alana yaklaşılmaması konusunda uyarı yapıldı. Şu ana kadar patlamalar nedeniyle can kaybı veya tahliye kararı bildirilmedi.

Endonezya, Yanardağ, Jakarta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Endonezya Yanardağ patladı, hava trafiği kilitlendi! Yüzlerce uçuş iptal edildi - Son Dakika

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