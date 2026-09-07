Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı - Son Dakika
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Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı

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Nepal'deki sel felaketinde kaybolan Chandika Kumari Shrestha, ailesinin öldüğünü düşünerek yas tutmaya başlamasının ardından 10 gün sonra sağ bulundu. Dört katlı evinin kalıntıları arasında hayata tutunan yaşlı kadın, ekiplerin "Beni kurtarın" sesini duyması üzerine yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla kurtarıldı.

Nepal'de büyük yıkıma neden olan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, umutları yeniden yeşerten bir gelişme yaşandı. Selden en ağır etkilenen bölgelerden Betrawati'de kaybolan Chandika Kumari Shrestha, felaketten 10 gün sonra sağ bulundu.

AİLESİ ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜP YAS TUTMAYA BAŞLADI

Shrestha'dan günler boyunca haber alınamaması üzerine ailesi, yaşlı kadının selde hayatını kaybettiğini düşündü. Aile, bunun üzerine 11 günlük yas dönemini başlattı.

Ancak günler sonra gelen haber aileyi şaşkına çevirdi. Shrestha'nın, sel sularının sürüklediği dört katlı evin kalıntılarında hayatta olduğu ortaya çıktı.

Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı

"BENİ KURTARIN" SESİNİ DUYDULAR

Polis memuru Mahendra Darnal'ın aktardığına göre ekipler, yoğun balçığın arasında kalan evin çevresinde arama yaparken "Beni kurtarın" şeklinde bir ses duydu.

Sesin geldiği noktaya yönelen ekipler yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından Shrestha'ya dar bir boşlukta ulaştı. Yaşlı kadın enkazdan çıkarıldıktan sonra tedavi için askeri hastaneye götürüldü.

10 GÜN BOYUNCA HAYATA TUTUNDU

Selin ardından Betrawati'nin büyük bölümü enkaz ve sertleşen yoğun çamur tabakasının altında kaldı. Kurtarma görevlileri binaların kalıntılarını küreklerle kazarken, bazı ekipler dar boşluklara girerek hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı

Shrestha'nın 10 gün sonra sağ çıkarılması, binlerce kişinin hâlâ kayıp olduğu bölgede yeni kurtuluşlar için umut oldu.

BİNLERCE KİŞİDEN HALA HABER ALINAMIYOR

Felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen yaklaşık 5 bin kişiden hâlâ haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri, sertleşen çamurun altında kalan yapılar ve tünellerde çalışmalarını sürdürüyor.

Trishuli Nehri yakınlarındaki hidroelektrik santrali tünellerinde de günler sonra sağ kurtarılan kişiler oldu. Bunlardan bir Çin vatandaşı, felaketten 10 gün sonra tünelin girişinden yaklaşık 225 metre içeride sağ bulundu.

Dünya, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Nepal Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı - Son Dakika

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