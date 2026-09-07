Almanya'da siyasi deprem! Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde

Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerden ülke siyasetini sarsacak bir sonuç çıktı. AfD, oyların yüzde 43,8'ini alarak seçimden birinci çıktı ve eyalet parlamentosundaki 83 sandalyenin 39'unu kazandı.

Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU ise yüzde 17,2'de kalarak AfD'nin oldukça gerisinde kaldı. Sonuç, AfD açısından şimdiye kadarki en büyük eyalet seçim başarılarından biri olurken, uluslararası basında da geniş yankı buldu.

İKİ SEÇMENDEN BİRİNE YAKLAŞTI

AfD'nin oy oranı, 2021'deki Saksonya-Anhalt seçimlerine kıyasla büyük artış gösterdi. Yüzde 43,8'e ulaşan parti, tek başına iktidar için gereken çoğunluğa ise yalnızca 3 sandalye farkla ulaşamadı.

Seçime katılım da yüzde 77,8 ile oldukça yüksek seviyede gerçekleşti. AfD'nin özellikle daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerden önemli ölçüde destek aldığı belirtiliyor.

GÖZLER ALICE WEIDEL'E ÇEVRİLDİ

Tarihi sonuç, AfD Eş Başkanı Alice Weidel'in daha önce açıkladığı göç politikalarını yeniden tartışmaya açtı. Weidel, Ocak 2025'te partisinin Riesa'daki kongresinde, AfD'nin federal hükümete katılması halinde uygulanmasını istediği 100 günlük planı açıklamıştı.

Weidel, Almanya sınırlarının eksiksiz şekilde kapatılacağını ve ülkeye belgesiz şekilde girmeye çalışanların geri çevrileceğini söylemişti.

"ALMANYA'NIN SINIRLARI KAPALI"

Weidel konuşmasında, “Almanya'nın sınırları kapalı” mesajının dünyaya açık şekilde verileceğini belirtmişti.

Plan kapsamında sığınmacılara yapılan ödemelerin nakit yerine ayni yardıma dönüştürülmesini, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin sosyal yardımlarının kesilmesini ve geniş çaplı geri gönderme operasyonları yapılmasını savunmuştu. Weidel ayrıca oldukça tartışmalı olan “remigration” kavramını da açıkça kullanmıştı.

ALMANYA'DA SİYASİ DENGELERİ SARSAN SONUÇ

Ancak seçim zaferi, AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta otomatik olarak hükümeti kuracağı anlamına gelmiyor. Almanya'daki diğer büyük partiler AfD ile koalisyon kurmama politikasını sürdürüyor. AfD'nin 83 sandalyeli parlamentoda 39 milletvekiline sahip olması nedeniyle tek başına çoğunluğu bulunmuyor.

Buna rağmen seçim sonucu Almanya açısından tarihi bir siyasi kırılma olarak değerlendiriliyor. Financial Times, AfD'nin elde ettiği sonucu İkinci Dünya Savaşı sonrasında aşırı sağın eyalet düzeyindeki benzeri görülmemiş başarısı olarak değerlendirirken, sonucun Başbakan Friedrich Merz üzerinde de ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çekti.