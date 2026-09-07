'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var - Son Dakika
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'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

\'Mankenler Kraliçesi\'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
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16 yaşında mankenliğe başlayan ve “Mankenler Kraliçesi” seçildikten sonra Yeşilçam filmleriyle tanınan Sibel Turnagöl, 2012'de Mehmet Çelik ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı. Turnagöl, şimdilerde Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde işlettiği lokantada mutfaktan servise kadar birçok işle bizzat ilgileniyor. Yıllar sonra görüntülenen ünlü isim, yeni projelere hazırlandığını da açıkladı.

Bir dönemin tanınan isimlerinden Sibel Turnagöl, ekranlardan uzaklaştıktan sonra hayatına bambaşka bir alanda devam etti. Genç yaşta başladığı mankenlikten oyunculuğa ve sunuculuğa uzanan bir kariyere sahip olan Turnagöl, bugün İstanbul'da lokanta işletiyor.

16 YAŞINDA MANKENLİĞE BAŞLADI

Turnagöl, henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım attı. Katıldığı yarışmada “Mankenler Kraliçesi” seçilmesinin ardından tanınırlığı artan Turnagöl, daha sonra oyunculuğa yöneldi.

Yeşilçam filmlerinin yanı sıra çeşitli televizyon projelerinde kamera karşısına geçen Turnagöl, sunuculuk da yaparak uzun yıllar ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

EVLENDİKTEN SONRA EKRANLARDAN UZAKLAŞTI

Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendi. Bu dönemin ardından ekranlarda daha az görünmeye başlayan ünlü isim, zaman içerisinde çalışma hayatında da farklı bir yol çizdi.

Turnagöl'ün yeni adresi bu kez film setleri ya da televizyon stüdyoları değil, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi oldu.

OTO SANAYİDE LOKANTA İŞLETİYOR

Turnagöl, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde açtığı lokantanın işletmeciliğini yapıyor. Ünlü isim, yalnızca işletmenin yönetimiyle değil, mutfaktan servise kadar birçok işle bizzat ilgileniyor.

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

Bir dönem podyumlarda ve kamera karşısında olan Turnagöl'ün bugün oto sanayide kendi işletmesinin başında olması, kariyerindeki dikkat çekici değişimi de gözler önüne seriyor.

YENİ PROJELERE HAZIRLANIYOR

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Turnagöl, son olarak katıldığı bir davette kameralara yansıdı. Lokantasındaki işlerin iyi gittiğini söyleyen Turnagöl, yeni projeler için de hazırlık yaptığını ifade etti.

Ancak ünlü ismin televizyon veya sinemaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir proje bulunmuyor.

YILLAR SONRAKİ HALİNE ÖVGÜ YAĞDI

Turnagöl'ün uzun bir aranın ardından görüntülenmesi de dikkat çekti. Ünlü ismin yıllar sonraki görünümüne ilişkin “Her hali çok güzel”, “Yıllar ona yaramış” ve “Hâlâ çok güzel” şeklinde yorumlar yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Sibel Turnagöl, Mehmet Çelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sibel Turnagöl 'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var - Son Dakika

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