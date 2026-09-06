Gaziantep'te kahreden olay! Motosiklet kazası iki kardeşi hayattan kopardı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 32 yaşındaki ağabey Ali ile 23 yaşındaki kardeşi İbrahim Halil Yağmurlu, feci şekilde can verdi. Ölen iki kardeşin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.
DEVRİLEN MOTOSİKLET MEZARLIK DUVARINA ÇARPTI
Kaza, Gaziantep’in Karkamış ilçesi Keleklioğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan motosiklet devrilerek mezarlık duvarına çarptı.
AĞABEY-KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpmanın etkisiyle motosiklet üstünde bulunan 2 kardeş 23 yaşındaki İbrahim Halil Yağmurlu ve 32 yaşındaki ağabeyi Ali Yağmurlu hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 2 kardeş Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen iki kardeşin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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