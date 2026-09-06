Japonya\'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın Gifu eyaletindeki iki katlı bir pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangın öncesinde bir kişinin bıçaklandığı ve binaya benzin döküldüğü yönünde ihbar yapıldığı ortaya çıkarken polis, olayı cinayet ve kundaklama şüphesiyle soruşturuyor.

Japonya'nın Gifu eyaletine bağlı Motosu kentinin Sokei bölgesinde bulunan "Sunrise" isimli pastanede gece saatlerinde yangın çıktı. Olay sırasında işletme kapalı olmasına rağmen binada bir araya gelen 11 kişinin bulunduğu belirtildi.

"BİRİ BIÇAKLANDI, BENZİN DÖKÜLDÜ"

Olayla ilgili en dikkat çekici ayrıntı yapılan acil durum ihbarıyla ortaya çıktı. Binada bulunan bir kişi polisi arayarak bir kişinin bıçaklandığını, benzin döküldüğünü ve ardından yangın çıktığını bildirdi.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık üç saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 70 yaşındaki bir erkek de yaşamını yitirdi ve can kaybı 3'e yükseldi.

Yangında yaklaşık 300 metrekarelik iki katlı yapı büyük ölçüde zarar gördü.

POLİS CİNAYET VE KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Gifu Eyalet Polisi, olayı cinayet ve kundaklama şüphesiyle araştırıyor. Polis, yangın sırasında içeride bulunan kişilerden birinin olayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.