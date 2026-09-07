Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu

Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftasında Kızılyıldız ile Partizan, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yaklaşık 30 bin taraftarın takip ettiği 180. Ebedi Derbi'de yaşananlar, sahadaki mücadelenin önüne geçti.

TRİBÜNDE DEV RATKO MLADİÇ KOREOGRAFİSİ

Karşılaşma öncesinde Kızılyıldız'ın kuzey tribününde, eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç'in yüzünün yer aldığı dev bir koreografi açıldı. Tribünde Mladiç'e ithaf edilen bir pankart da yer alırken, taraftarlar onun adını tezahüratlarla andı.

Mladiç, Bosna Savaşı sırasında işlenen suçlar nedeniyle soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

FUTBOLCULAR SAHADAYKEN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesindeki en dikkat çekici an ise iki takım futbolcularının sahada bulunduğu sırada yaşandı. Ratko Mladiç için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Mondo'nun aktardığına göre stat spikerinin “Neka mu je vecna slava” ifadelerinin ardından futbolcular karşılaşma için yerlerini aldı. Bu sırada Kızılyıldız tribünlerinden Mladiç lehine sloganlar yükseldi.

UEFA GÜNLER ÖNCE CEZA VERMİŞTİ

Derbide yaşananlar, Kızılyıldız'ın yine Ratko Mladiç nedeniyle UEFA tarafından cezalandırılmasının yalnızca birkaç gün sonrasına denk geldi.

27 Ağustos'ta Viktoria Plzen ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında Kızılyıldız taraftarları Mladiç'in adını tezahüratlarla anmış, askeri selam vermiş ve onu öven ifadelerin bulunduğu bir pankart açmıştı.

UEFA, yaşananlar nedeniyle Kızılyıldız'a 90 bin euro para cezası verdi. Kulübün UEFA organizasyonlarındaki bir sonraki deplasman karşılaşması için taraftarlarına bilet satması da yasaklandı. İkinci bir deplasman yasağı ise iki yıllık denetim süresine bağlandı.

KULÜBÜN RESMİ HESABINDAN DA PAYLAŞILMIŞTI

27 Ağustos'taki olayda Kızılyıldız'ın resmi hesabından da Mladiç'i öven pankartın görüntüleri paylaşılmıştı.

Pankartta “General, eternal glory and thanks” ifadeleri yer alırken, Srebrenica Memorial Center konuyla ilgili UEFA'ya resmi şikâyette bulunmuştu.

GÖZLER YENİDEN UEFA'YA ÇEVRİLDİ

Kızılyıldız'ın aynı konu nedeniyle kısa süre önce yaptırımla karşılaşmasının ardından, bu kez derbide Mladiç'in dev koreografisinin açılması ve onun için saygı duruşu gerçekleştirilmesi, UEFA'nın yeni bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusunu beraberinde getirdi.

DERBİYİ KIZILYILDIZ KAZANDI

Sahadaki mücadelede Partizan henüz ilk dakikada öne geçti. Ancak Kızılyıldız geri dönüş yaparak karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 180. Ebedi Derbi'den galibiyetle ayrıldı.

“BOSNA KASABI” RATKO MLADİÇ KİMDİR?

Ratko Mladiç, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp güçlerinin komutanlığını yaptı. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mladiç, 1995'te 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımındaki sorumluluğu ve Saraybosna kuşatmasındaki rolü nedeniyle hüküm giydi.

27 AĞUSTOS'TA HAYATINI KAYBETTİ

Mladiç, 27 Ağustos 2026'da, ömür boyu hapis cezasını çektiği Lahey'deki BM cezaevi hastanesinde 84 yaşında hayatını kaybetti. Kızılyıldız-Partizan derbisindeki saygı duruşu ölümünden yaklaşık 10 gün sonra gerçekleştirildi. Sırp basınında yer alan bilgilere göre Mladiç'in cenazesinin 7 Eylül'de Belgrad'daki Topcider Mezarlığı'nda yapılması planlandı.