Bir Filenin Sultanları klasiği! Şampiyonluk kupasıyla taçlandı - Son Dakika
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Bir Filenin Sultanları klasiği! Şampiyonluk kupasıyla taçlandı

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İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, zaferi kendileriyle özdeşleşen “Bıraktım geldim, evimi geride!” şarkısıyla kutladı. Milli voleybolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte dans ederek artık bir klasik haline gelen kutlamayı bir kez daha gerçekleştirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Şampiyonluğun ardından kupa coşkusu doyasıya yaşandı.

BİR FİLENİN SULTANLARI KLASİĞİ

Filenin Sultanları, büyük zaferlerin ardından yaptıkları geleneksel kutlamayı bu kez de bozmadı. Milli voleybolcular, kendileriyle özdeşleşen “Bıraktım geldim, evimi geride!” sözlerinin yer aldığı şarkı eşliğinde hep birlikte dans etti.

KUPAYLA BİRLİKTE DANS ETTİLER

Bu kez kutlamanın merkezinde Avrupa Şampiyonluğu Kupası vardı. Milli voleybolcular kupayla birlikte şarkıya eşlik ederken dans ederek şampiyonluğun keyfini çıkardı.

GELENEK ŞAMPİYONLUKLA DEVAM ETTİ

Filenin Sultanları'nın daha önceki şampiyonluk kutlamalarında da dans ettiği şarkı, bir kez daha büyük bir zaferin ardından salonda yankılandı. Türkiye'nin İtalya karşısındaki 3-2'lik zaferiyle gelen kupa, Filenin Sultanları'nın artık klasikleşen kutlamasını bir kez daha taçlandırdı.

Filenin Sultanları, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir Filenin Sultanları klasiği! Şampiyonluk kupasıyla taçlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • eyup15251525 eyup15251525:
    Canı gönülden tebrik ederim bir de Filistin bayrağı açsaydiniz mazlumların sesini duyurmak adına tıpkı tüm duyarlı dünya sporcuları gibi inanın daha hoş olurdu. 0 0 Yanıtla
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