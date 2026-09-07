Tuzla'da doktoru bıçakladığı belirlenen şüpheli hastanede tedaviye alındı
Tuzla'da bir iş sağlığı doktoru bıçaklanırken, saldırı şüphelisi intihar girişiminin ardından hastanede tedaviye alındı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde iş sağlığı doktoru olarak görev yapan B.A., bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırılırken, saldırının şüphelisinin daha sonra intihara teşebbüs ettiği belirlendi.
DOKTORU BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI
Olay, pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi'ndeki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
İş sağlığı doktoru B.A., bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin başlattığı incelemede saldırıyı, daha önce Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan S.A'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.
İstanbul Valiliği, şüphelinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.
SAHİLDE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Polis ekipleri S.A'nın yakalanması için çalışma başlatırken, şüphelinin sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiği belirlendi.
Yeri tespit edilen S.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan doktor ile saldırı şüphelisinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
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