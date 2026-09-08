Kılıçdaroğlu\'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin 'şaibe' gerekçesiyle verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hukuki süreci değerlendirdi.

İmamoğlu’nu bir siyasi tutuklu olarak nitelendirmediğini belirten Kılıçdaroğlu Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır." dedi.

İmamoğlu'nun yargılandığı davalara ilişkin olarak yöneticilerin şeffaf olması gerektiğine dikkat çeken CHP lideri, "Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek," şeklinde konuştu.

"BÖLÜNME CHP'YE GÜÇ KAYBETTİRİR"

Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin ayrılarak 'Yeni Parti'yi kurmasıyla patlak veren parti içi bölünmeyi de değerlendiren Kılıçdaroğlu, bu durumun seçmen tabanında bir kaymaya yol açmadığını savundu. Ancak ayrılığın partiye zarar verdiğini gizlemeyen CHP lideri, "Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak," diyerek yaşanan kan kaybını doğruladı. Kılıçdaroğlu, bu tabloyu zaman içinde toparlayacaklarını ve kimsenin endişe duymaması gerektiğini sözlerine ekledi.

İŞ BİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK

Siyasette yüzde 51'e ulaşmak için muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu; İmamoğlu'nun önündeki hukuki engellerin kalkması ve yeniden cumharbaşkanı adayı olması durumunda iktidara karşı iş birliğine hazır olduğu mesajını verdi. İstişare ve müzakereye "Her zaman" açık olduğunu vurguladı.

"KURULTAY DAVASININ TARAFI DEĞİLİM"

Yeniden Genel Başkanlık makamına geçmesine zemin hazırlayan 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin iptal davasına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin bu hukuki sürecin arkasındaki isim olmadığını belirterek, "Ben bu davanın tarafı değilim. Dava açan değilim," diyerek tartışmalara son noktayı koydu.