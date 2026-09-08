Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz - Son Dakika
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Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Galatasaray\'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, La Liga'ya kusursuz bir başlangıç yaptı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, ilk 4 maçını kazanarak 12 puana ulaşırken rakip filelere tam 17 gol gönderdi. 84 gol girişimi ve 179 rakip ceza sahasında topla buluşmayla korkutucu bir hücum performansı sergileyen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, yeni sezona adeta gol yağmuruyla başladı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi; Elche'yi 5-0, Athletic Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2 ve Valencia'yı 5-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

4 MAÇTA 17 GOL

Barcelona'nın en dikkat çekici performansı hücum hattında geldi. Katalan devi, La Liga'daki ilk dört karşılaşmasında 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Barcelona'nın bu süreçteki hücum rakamları şöyle:

  • 84 gol girişimi
  • 179 kez rakip ceza sahasında topla buluşma
  • 15,7 gol beklentisi (xG)
  • 15 kaçan net gol fırsatı
  • 17 gol

VALENCIA'YI 5 GOLLE DAĞITTILAR

Barcelona son olarak La Liga'nın 4. haftasında Valencia'ya konuk oldu ve Mestalla'dan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Henüz 6. dakikada Lamine Yamal perdeyi açarken, 22. dakikada Fermin Lopez farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LAMINE YAMAL'DAN 2 GOL

İkinci yarıda da Barcelona'nın üstünlüğü devam etti. Raphinha 50. dakikada skoru 3-0'a getirirken, Pedri 79. dakikada dördüncü golü kaydetti.

Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Karşılaşmanın açılışını yapan Lamine Yamal, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, Barcelona'nın beşinci golünü attı: 0-5.

GALATASARAY'I BEKLEYEN TEHLİKE

Barcelona'nın ilk dört haftada ortaya koyduğu hücum performansı, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Galatasaray açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Katalan ekibi maç başına 4,25 gol ortalaması yakalarken, maç başına ortalama 21 gol girişiminde bulundu ve rakip ceza sahasında yaklaşık 45 kez topla buluştu. Barcelona, La Liga'daki kusursuz başlangıcının ardından hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk edecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç programı şöyle:

  • 9 Eylül 2026: Sporting Lizbon - Galatasaray | 22.00
  • 13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona | 22.00
  • 21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray | 19.45
  • 3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart | 20.45
  • 24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa | 20.45
  • 8 Aralık 2026: AEK Atina - Galatasaray | 23.00
  • 19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord | 20.45
  • 27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain - Galatasaray | 23.00

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz - Son Dakika

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