Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'den gelen kötü haberle sarsıldı. Mücadeleye devam edemeyen Nijeryalı golcünün yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

3 KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasının yanı sıra Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını da kaçırması öngörülüyor. Yıldız santrforun yokluğunda Okan Buruk'un hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı ise merak konusu olmuştu.

OKAN BURUK'UN TERCİHİ BARIŞ ALPER

Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ı santrfora çekmeye hazırlanıyor. Milli futbolcunun Sporting karşısında ileri uçta görev yapması bekleniyor.

DENİZ GÜL İÇİN KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Deniz Gül'ün ise henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı gerekçesiyle Sporting karşılaşmasında santrforda ilk tercih olmayacağı belirtildi. Böylece Osimhen'in yokluğunda sarı-kırmızılıların hücumdaki bir numaralı seçeneğinin Barış Alper Yılmaz olması bekleniyor.