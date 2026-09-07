Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan - Son Dakika
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Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan

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Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığının ardından gözler Sporting maçında santrforda kimin görev yapacağına çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın yerine Barış Alper Yılmaz'ı ileri uçta görevlendirmeyi planladığı belirtildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'den gelen kötü haberle sarsıldı. Mücadeleye devam edemeyen Nijeryalı golcünün yaklaşık 3 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

3 KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasının yanı sıra Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını da kaçırması öngörülüyor. Yıldız santrforun yokluğunda Okan Buruk'un hücum hattında nasıl bir tercih yapacağı ise merak konusu olmuştu.

Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan

OKAN BURUK'UN TERCİHİ BARIŞ ALPER

Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ı santrfora çekmeye hazırlanıyor. Milli futbolcunun Sporting karşısında ileri uçta görev yapması bekleniyor.

Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan

DENİZ GÜL İÇİN KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Deniz Gül'ün ise henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı gerekçesiyle Sporting karşılaşmasında santrforda ilk tercih olmayacağı belirtildi. Böylece Osimhen'in yokluğunda sarı-kırmızılıların hücumdaki bir numaralı seçeneğinin Barış Alper Yılmaz olması bekleniyor.

Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan

Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ?????? ?????? ?????? ??????:
    yahu hepimiz dedik kafasız Okan osimhen sakatlanırsa forvette kim oynayacak forvet alın dıye ??icardi gitti yerine nasıl forvet almazsınız yazıklar olsun sana Okan sen zaten ısrarcı olsaydın yönetim alırdı ike ike 0 0 Yanıtla
  • ğıyasettin barlık ğıyasettin barlık:
    geçmiş olsun yenildik 0 0 Yanıtla
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