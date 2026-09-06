KPSS\'ye 1 Saniye Kala Geç Kalan Genç Kız Sınava Alınmadı

Karabük'te Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için sınav merkezine gelen genç kız, kapıların kapanmasına yalnızca 1 saniye kala yetişemeyince sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan genç kız için çocuklarını sınavda bekleyen vatandaşların çabası da sonuç vermedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı adaylar sınava yetişebilmek için koşarak sınav merkezlerine ulaşmaya çalıştı.

Sınav merkezine son anda ulaşan genç bir kız ise kapıların kapanmasının ardından içeri giremedi. İddiaya göre genç kız, sınav merkezinin kapısına yalnızca 1 saniyelik gecikmeyle ulaştı.

Kapının kapanmasıyla büyük üzüntü yaşayan genç kız, sınava girebilmek için görevlilerden yardım istedi. Ancak sınav kuralları gereği kapıların yeniden açılmaması üzerine genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.

Çocuklarını bekleyen vatandaşlar seferber oldu

Genç kızın yaşadığı üzüntüyü gören ve sınav merkezinin önünde çocuklarını bekleyen vatandaşlar da duruma kayıtsız kalmadı.

Vatandaşlar, genç kızın sınava alınması için görevlilerle görüşerek yardımcı olmaya çalıştı. Ancak yapılan girişimler sonuç vermedi.

Sınava giremeyeceğini anlayan genç kız, büyük üzüntü yaşayarak sınav merkezinden ayrıldı.