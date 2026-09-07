Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum - Son Dakika
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Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
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Milas'ta 3 gün 3 gece süren düğünün ardından milyonlarca liralık ziynet eşyasıyla ortadan kaybolduğu ileri sürülerek gözaltına alınan Özbek gelin Mamura Burkhonova, hakkındaki suçlamaları reddetti. Emniyetteki ifadesinde "Olan biten nedeniyle üzgünüm" diyen gelin, yanına yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lira aldığını, 4 milyon liralık ana takı grubunun ise kayınpederinde olduğunu iddia ederek mesajlaşma kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu.

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından milyonlarca liralık takıyla ortadan kaybolduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Burkhonova, emniyetteki ifadesinde "Olan biten nedeniyle üzgünüm" diyerek suçlamaları reddetti.

Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen görkemli düğünün ertesi sabahı 28 yaşındaki Mamura Burkhonova’nın evde olmadığı fark edilmişti. Damat tarafı, düğünde takılan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da kayıp olduğunu belirterek savcılığa başvurmuştu. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, yürütülen çalışma sonucu Burkhonova’yı gözaltına aldı.

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

"DİĞER ALTINLAR KAYINPEDERİMDE"

Emniyetteki sorgusunda yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Burkhonova, 4 milyon liralık ziynet eşyalarını çaldığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Yanına yalnızca kendisine ait olan 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını öne süren Özbek gelin, geriye kalan ana takı grubunun kayınpederinin kontrolünde olduğunu savundu. Burkhonova, bu iddiasını doğrulamak adına kayınpederiyle yapıldığını öne sürdüğü mesajlaşma kayıtlarını da soruşturma dosyasına delil olarak sundu.

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

ARAMADA DİĞER TAKILARA RASTLANMADI

Polis ekiplerinin, şüphelinin yakalandığı adreste gerçekleştirdiği aramalarda kayıp olduğu bildirilen milyonluk ziynet eşyalarına rastlanmadı. Gözaltındaki gelinin adli işlemleri devam ederken, emniyet güçleri sunulan deliller ve tarafların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    bayatladı bu haber 2 0 Yanıtla
  • dogukanvova@gmail.com [email protected]:
    Ülkede o kadar rahat hirsizlik arsizlik oluyor ki ve bunlari yapanlarda ceza almiyor Diger ülkelerde yasayanlarda bunun farkinda kendi ulkelerinde suclarin cezasi agir oldugu icin bu ulkeye rahatca her turlu sucu işliyorlar Nasilsa cezalar sudan ucuz burada 2 0 Yanıtla
  • kmloz Oztk kmloz Oztk:
    Geline hiç güvenmedim. 1 0 Yanıtla
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