Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın - Son Dakika
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Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

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İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarı sonrası para ödülleri de merak konusu oldu. Şampiyon Türkiye, CEV'den 500 bin euro birincilik ödülü kazanırken, mevzuata göre milli takım oyuncularına kişi başına en fazla 150 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebiliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi. Filenin Sultanları'nın tarihi başarısının ardından şampiyonluğun maddi karşılığı da ortaya çıktı.

CEV'DEN 500 BİN EURO ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) turnuva için belirlediği ödül dağılımına göre Avrupa şampiyonu Türkiye 500 bin euro para ödülünün sahibi oldu. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan İtalya'ya 250 bin euro, üçüncü olan Sırbistan'a ise 150 bin euro ödül ayrıldı.

Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

OYUNCU BAŞINA EN FAZLA 150 CUMHURİYET ALTINI

Şampiyonluğun Türkiye'deki ödül boyutu ise Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendiriliyor.

Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

Mevzuata göre olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisindeki takım müsabakalarında birincilik elde edilmesi halinde her sporcuya en fazla 150 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebiliyor. Burada önemli nokta, yönetmelikte ödülün “150 adet” kesin tutar olarak değil, “en fazla 150 adet” şeklinde düzenlenmiş olması.

OYUNCULARIN ÖDÜLÜ MİLYONLARI BULABİLİR

Cumhuriyet Altını'nın 44 bin 773 TL olduğu hesaplama esas alındığında, 150 Cumhuriyet Altını yaklaşık 6 milyon 715 bin 950 TL'ye karşılık geliyor. 14 kişilik milli takım kadrosunun tamamına üst sınırdan ödeme yapılması durumunda sporcular için toplam tutar yaklaşık 94 milyon 23 bin 300 TL seviyesine ulaşıyor. Ancak bu rakamların, altın fiyatının değişmesi ve yönetmelikte ödülün “en fazla” ifadesiyle düzenlenmesi nedeniyle kesinleşmiş ödeme tutarı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

YÖNETMELİKTE ŞAMPİYONLUK İÇİN NE YAZIYOR?

Mevzuatta Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisindeki takım müsabakaları için ödül miktarları şöyle düzenleniyor:

Birinci olan takımın her sporcusuna en fazla 150, ikinci olan takımın her sporcusuna en fazla 75, üçüncü olan takımın her sporcusuna ise en fazla 40 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebiliyor.

Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

Ayrıca şampiyonanın düzenlenme sıklığı da ödenecek miktarı etkiliyor. Yönetmeliğe göre her yıl yapılan organizasyonlarda belirlenen ödülün en fazla yüzde 50'si, iki yılda bir yapılanlarda yüzde 75'i, üç veya dört yılda bir yapılanlarda ise tamamı verilebiliyor.

Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

TOPLAM ÖDÜL DAHA DA ARTABİLİR

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk nedeniyle elde edeceği kazanç CEV ödülü ve mevzuat kapsamında verilebilecek devlet ödülleriyle sınırlı kalmayabilir. Federasyon tarafından belirlenecek ek başarı primleri ve sponsorluk kaynaklı bonuslar da toplam ödül miktarını artırabilir.

Filenin Sultanları, Cumhuriyet Altını, Milli Takım, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mzcotomotiv@gmail.com [email protected]:
    bodrumda villayı sonuna kadar hak ediyorlar helal olsun kizlar 13 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    futbolculardan alin bunlara verin 10 0 Yanıtla
  • mcakici031@gmail.com [email protected]:
    öncelikle tebrikler elinize yüreğinize sağlık. Ama ihtiyacı yok kızlarımızın ihtiyacı olanlara kullanılsa daha yararlı olur yada minikler voleybol okullarına yada eğitim alanında kullanılsın 2 5 Yanıtla
  • mehmetkcgl34 mehmetkcgl34:
    Tebrikler filenin sultanları 6 1 Yanıtla
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