Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti - Son Dakika
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Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

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Kağıthane'de evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün (50) savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcılıkta ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim" dedi. Olay yerine inceleme raporunda ise salondaki metal kutu ve valizde uyuşturucu olduğu değerlendirilen bitkisel maddeler bulunduğu belirtildi.

Kağıthane’deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümüne ilişkin soruşturmada kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün emniyet ve savcılık ifadeleri arasındaki farklılık dikkat çekti.

KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

Olay, 5 Eylül saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kendisine ait yedek anahtarla içeri giren Özlem Esmergül, Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

SAVCIYA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün olay yerinde savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem Esmergül, ifadesinde şunları söyledi:

"Serhat Mustafa Kılıç arkadaşım olur. Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son Perşembe günü yani 2 gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük. Kendisinin oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik. Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı Perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim" dediği öğrenildi.

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

"UYUŞTURUCU MADDE VE ALKOL KULLANDIĞINI BİLİRİM"

Özlem Esmergül ifadesinin devamında, "Normalde Pazartesi günü kendisinin yanına gidip bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol edecektim. Ancak bugün birden içime doğdu ve kendisinin yanına gitmek istedim. Eve tarafımda bulunan yedek anahtarla girdim. Yerde kırık tabak parçaları bulunmaktaydı. İçerisi oldukça soğuktu ve klima açıktı. Kendisine dokunduğumda vücudunun sert olduğunu anladım ve öldüğüne kanaat getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Kendisinin son zamanlarda boyun fıtığı ile ilgili Şişli'de özel bir hastanede tedavi olduğunu biliyorum. Zaten bu rahatsızlığı sebebiyle işine gidememekteydi. Boyunluk takarak gezerdi" dedi.

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
Serhat Kılıç - Özlem Esmergül

Emniyette, Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcıya verdiği ifadede ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Husumetli olduğu birisi yoktur" dediği öğrenildi.

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

OLAY YERİ İNCELEME RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Raporda, Kılıç'ın yaşadığı dairenin bulunduğu sitenin girişinde güvenlik görevlisi ve güvenlik kamerası olduğu, giriş çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi. Binanın girişinde de koridoru gören güvenlik kamerası bulunduğu kaydedildi. Rapora göre, dairenin çelik giriş kapısında zorlama izi bulunmadı. Kapıda anahtarın takılı olmadığı görülürken, evin koridorunda ve salon girişinde aynı renk ve desendeki bir tabağa ait kırık parçalar tespit edildi.

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

METAL KUTU VE VALİZDE ŞÜPHELİ MADDELER

Raporda, salondaki ahşap sehpa üzerinde bulunan metal kutuda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki bulunduğu belirtildi. Ayrıca poşet içerisinde sigara sarma kağıdı olduğu kaydedildi. Kitaplığın önündeki kumaş valizde de siyah renkli klipsli poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki ile uyuşturucu kullanımında kullanıldığı değerlendirilen rulo haline getirilmiş 3 adet 200 liralık banknot bulunduğu ifade edildi.

Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 5130387 5130387:
    demkki para bitti ifade degisti 0 1 Yanıtla
    Kozmik lemur Kozmik lemur:
    ne alaka yahu adamın otopsisinde her şey çıkacak kız adamın itibarına karşılık ilk olayın şoku ile verdiği ifadedir.. av vs yalan ifade olur zaten adli tıptan kullandığına dair her şey çıkar düşüncesini düşünmek varken para bitti ifade değişti düşünmek enterasan... 0 0
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