Dünyanın en güzel kızı seçilen öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın en güzel kızı seçilen öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzelliğiyle milyonların dikkatini çeken 24 yaşındaki Dominikli öğretmen Joheirry Mola Dominguez, Vietnam'da düzenlenen Miss World 2026'da dünyanın en güzel kadını seçildi. Eğitimci, muhabir ve sosyal girişimci kimliğiyle de öne çıkan Dominguez tacını takarken, Türkiye'yi temsil eden Sıla Saraydemir de ilk 40'a girerek yarışmada adını duyurdu.

Vietnam'da düzenlenen Miss World 2026 yarışmasının kazananı Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden 24 yaşındaki Joheirry Mola Dominguez oldu. Öğretmen, gazeteci ve sosyal girişimci kimliğiyle öne çıkan Dominguez, 111 ülkenin temsilcisinin mücadele ettiği yarışmada rakiplerini geride bırakarak dünyanın en prestijli güzellik tacının yeni sahibi oldu. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Sıla Saraydemir de ilk 40'a kalma başarısı gösterdi.

Dünyanın en güzel kızı seçilen öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü

DÜNYANIN EN GÜZELİ DOMİNİKLİ ÖĞRETMEN OLDU

Miss World 2026'nın büyük finali, Vietnam'ın Nha Trang kentinde 5 Eylül'de gerçekleştirildi. 73. Miss World unvanını Dominik Cumhuriyeti temsilcisi Joheirry Mola Dominguez kazandı.

Finalde İspanya'yı temsil eden Elisabeth Reynés birinci ikinci, Malezya temsilcisi Taanusiya Chetty ise ikinci ikinci seçildi. Böylece Dominik Cumhuriyeti, Miss World tacını ikinci kez kazanmış oldu.

Yarışmaya 111 ülkeden temsilci katılırken, final yolunda önce Top 40 belirlendi. Miss World organizasyonunun resmi açıklamasına göre çeyrek finalistler; yarışma boyunca düzenlenen çeşitli challenge etkinlikleri, halk oylaması ve jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Dominguez, yarışma öncesinde Amerika ve Karayipler bölgesinde Top Model ödülünü kazanarak Top 40'taki yerini garantilemişti.

Dünyanın en güzel kızı seçilen öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü

TÜRK GÜZELİ SILA SARAYDEMİR DE İLK 40'TA

Türkiye'yi yarışmada Sıla Saraydemir temsil etti. Saraydemir, Miss World 2026'da ilk 40'a girerek Türkiye adına önemli bir başarı elde etti. Türkiye temsilcisi, Asya ve Okyanusya bölgesinden Top 40'a yükselen 10 isim arasında yer aldı.

Saraydemir ayrıca yarışma sürecinde “Beauty With a Purpose” kapsamında Türkiye Down Sendromu Derneği'yle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldı.

Dünyanın en güzel kızı seçilen öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü

ÖĞRETMEN, GAZETECİ VE SOSYAL GİRİŞİMCİ

24 yaşındaki Dominguez, Miss World'ün resmi profilinde edebiyat ve sosyal bilgiler öğretmeni, haber muhabiri ve sosyal girişimci olarak tanımlanıyor. Universidad Iberoamericana'da İşletme Yönetimi ve İdaresi eğitimi alan Dominguez, aynı zamanda “Voices of Tomorrow” adlı kuruluşun kurucusu ve başkanı.

Dominguez, kurduğu organizasyon aracılığıyla dezavantajlı topluluklarda yaşayan çocuk ve gençlerin İngilizce eğitimine erişimini artırmayı hedefliyor. Kendisi de İngilizce olarak edebiyat ve sosyal bilgiler dersleri vererek çocukların eleştirel düşünme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine destek oluyor.

Dünyanın en güzel kızı seçilen öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü

TACINI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYLE TAÇLANDIRDI

Finalde kendisine, ülkesinde desteklediği “Beauty With a Purpose” çalışmaları ve Miss World seçilmesi halinde bu projeleri nasıl geliştireceği soruldu. Dominguez, eğitim deneyimine vurgu yaparak özellikle dezavantajlı çocuk ve gençlere İngilizce eğitimi sağlamanın önemini anlattı.

Yeni Miss World, yarışma boyunca yalnızca güzelliğiyle değil, eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekti. Böylece Joheirry Mola Dominguez, Dominik Cumhuriyeti'ne ikinci Miss World tacını götüren isim oldu.

Dominik Cumhuriyeti, Güzellik Yarışması, Miss World, Vietnam, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güzellik Yarışması Dünyanın en güzel kızı seçilen öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    budanın kızı mı o 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Bakırköy’de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor Son hali dikkat çekti “Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL Talip olan yok Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL! Talip olan yok
Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor

17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
17:33
Acun Ilıcalı’nın locasına yine engel 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
16:16
Trump’ın yeni saçları şaşkına çevirdi Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
15:59
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
15:17
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:51
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:44
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
14:30
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
11:49
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 18:00:30. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en güzel kızı seçilen öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement