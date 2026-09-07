Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti - Son Dakika
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Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti

Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
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KKTC'de batan gemide kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin ailesi, isimleri kullanılarak yardım toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Aile, devletin yanlarında olduğunu belirterek kimseye para gönderilmemesini istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşlerin memleketleri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gelecek haberi bekleyen aile, batan gemide kaybolan kardeşlerin isimlerinin kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara karşı vatandaşları uyardı.

Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti

AİLENİN ACILI BEKLEYİŞİ SÜRERKEN KAYIP ÇOCUKLARININ ADIYLA DOLANDIRICILIK YAPTILAR

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor. Ağabey ve kardeşin acısıyla zor günler geçiren aile ikinci şoku Demir kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. 

Demir ailesi kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğu söylenerek İBAN numarası paylaşan kimliği belirsiz şahısların yardım topladığını iddia etti. Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, "Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda" diyerek yardım paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir

"İNSANLARIN İYİ NİYETİNİ KÖTÜ AMAÇLI KULLANIYORLAR"

Kardeşlerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapıldığını iddia eden Halil Demir, "Benim kardeşlerim Mahmut ve Mustafa Demir adına İBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. Ailemize ulaştıklarını ve yardıma muhtaç olduğumuz söylenerek insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda. Akrabalarımız ve köylülerimiz bizim yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın. Daha kardeşlerimizin nerede olduklarını bilmeden insanların iyi niyetlerini kullanarak İBAN paylaşıyorlar. Kimseye itibar etmeyin ve kimseye para göndermeyin, kardeşlerimi böyle kötü şeylere bulaştırmayın. Yetkililerden bunu yapan şahısların bulunmasını istiyorum" dedi.

Kayıp kardeşlerin isimlerinin kullanılarak yardım toplandığını anlatan İbrahim Demir, "Mahmut ve Mustafa Demir adına yardım talep ediliyor. Biz daha cenazemizi almamışız, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin" dedi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Kıbrıs, Mersin, Girne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti - Son Dakika
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