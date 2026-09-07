Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

ZEHRA GÜNEŞ: HALA TÜYLERİM DİKEN DİKEN

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan milli takımın yıldızlarından Zehra Güneş, salona gelirken yaşadığı anları anlattı. Güneş, "Bugün maça gelirken, hala tüylerim diken diken, küçük çocuklar, kadınlar bize gözleri ışıl ışıl bakıyordu. İnanılmaz hissettim. Bunu hissetmek çok ayrı bir duygu. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Elimden geldiğince bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI ANNESİNE SARILDI

Zehra Güneş, Avrupa şampiyonluğunun sevincini ailesiyle de paylaştı. Milli voleybolcu, karşılaşmanın ardından annesine sarılarak zafer mutluluğunu onunla yaşadı. Bu sırada annesinin Zehra Güneş'e gururla baktığı anlar objektiflere yansıdı.

"BEN DOĞURDUM" BAKIŞI

Anne Güneş'in kızına baktığı anlara çok sayıda yorum geldi. Görüntülere "Ne büyük gurur", "Ben doğurdum bakışı", "Analar ne kızlar doğuruyor" ve "Tüylerim diken diken" yorumları yapıldı.