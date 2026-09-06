Denizde Kalp Krizi: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren Semra Durmaz (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren Semra Durmaz (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İnkumu tatil beldesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Semra Durmaz aniden fenalaştı. Sahildekilerin haber vermesi üzerine cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Semra Durmaz'a ilk müdahale yapıldı. Aşırı su yuttuğu tespit edilen Semra Durmaz, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Durmaz, hastanede kurtarılamadı.
Durmaz'ın hafta sonu tatili için Bartın'dan ailesiyle birlikte İnkumu'na tatile geldiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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