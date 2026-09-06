Malatya'da Yalnız Yaşayan Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Malatya'da Yalnız Yaşayan Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Malatya\'da Yalnız Yaşayan Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 69 yaşındaki emekli öğretmen Erol Demirdoğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Komşuların ihbarı üzerine eve giren ekipler, Demirdoğan'ı banyoda hareketsiz halde buldu. İlk belirlemelere göre cinayet şüphesi yok, cenaze kesin ölüm nedeni için adli tıpa gönderildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 69 yaşındaki emekli öğretmen Erol Demirdoğan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yalnız yaşayan Erol Demirdoğan'ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Demirdoğan'ı banyoda hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrolde Demirdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir cinayet şüphesine rastlanılmaz iken Erol Demirdoğan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Yalnız Yaşayan Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Yalnız Yaşayan Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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