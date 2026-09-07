Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle - Son Dakika
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Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, ligin 4. haftası geride kalmasına rağmen henüz sarı-kırmızılı formayla sahada görünmedi. Bildirilen bir sakatlığı bulunmayan deneyimli futbolcunun neden süre almadığı merak edilirken, İstanbul'da yaklaşık 250 milyon TL değerinde yeni bir daire satın aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, sezonun ilk haftalarında sahadaki performansından çok İstanbul'daki yatırımıyla dikkat çekti.

Süper Lig'de 4. hafta geride kalmasına rağmen henüz süre alamayan deneyimli futbolcunun bildirilen bir sakatlığı da bulunmuyor. İlkay'ın neden tercih edilmediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yıldız futbolcuyla ilgili bu kez dikkat çeken bir gayrimenkul haberi geldi.

4 HAFTA GEÇTİ, HENÜZ SAHAYA ÇIKMADI

Galatasaray'da yeni sezonun ilk dört lig karşılaşması oynanırken İlkay Gündoğan'ın henüz oyuna girmemesi dikkat çekti. Deneyimli orta saha oyuncusunun bilinen bir sakatlığının bulunmaması da bu durumu daha dikkat çekici hale getirdi. İlkay'ın neden süre alamadığına ilişkin kulüp veya teknik heyet tarafından açıklanan bir gerekçe bulunmuyor.

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

250 MİLYON TL'LİK DAİRE ALDI

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre İlkay Gündoğan, İstanbul'daki gayrimenkul yatırımlarına ise bir yenisini ekledi. Uzun süredir Göktürk'te yaşayan yıldız futbolcunun Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL değerinde daire satın aldığı öne sürüldü.

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

AİLESİ BÜYÜYÜNCE YENİ ADRES ARAYIŞINA GİRDİ

İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui ile evlendi. Çiftin Kais ve Ella'nın ardından geçtiğimiz nisan ayında Kian Leone adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Haberde, ailenin büyümesiyle birlikte yaşam alanı, merkezi konum, sosyal imkanlar ve hastanelere yakınlık gibi faktörlerin yeni ev tercihinde etkili olduğu belirtildi.

YENİ ADRESİ ZİNCİRLİKUYU

Daha önce Göktürk'ten ev alan Gündoğan'ın bu kez tercihini Zincirlikuyu'dan yana kullandığı belirtildi. Yıldız futbolcunun buradaki lüks bir rezidanstan aldığı öne sürülen dairenin yaklaşık 250 milyon TL değerinde olduğu ifade edildi. Böylece İlkay Gündoğan, sahalarda henüz süre alamadığı yeni sezonda İstanbul'daki yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

İlkay Gündoğan, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    yapacaginiz haber hemi. ilk öig maçında, corumspora karsi 84.dakikada oyuna girdi. sallayinda biraz düzgün bari 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle - Son Dakika
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