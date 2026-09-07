Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında 25 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istenen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı.

"NEDEN BAYRAM ŞEKERİ GİBİ İKRAM EDEYİM?"

Soruşturma sürecinde 18 Aralık günü ifade verdiğini, Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildiğini ve yapılan incelemelerde uyuşturucu kullanmadığının tespit edildiğini ifade eden Ateş, ilk aşamada serbest bırakıldığını ancak 11 gün sonra evinde gözaltına alınarak tutuklandığını söyledi. Tutuklama gerekçesinin "uyuşturucu madde kullanımı için yer temin etmek" olduğunu hatırlatan Ateş, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "9 aydır bu çelişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bana Mehmet Akif'in evine gidip gitmediğim soruldu. Bahsedilen ev benim değil. Benim olmayan bir evde, kullanmadığım bir maddeyi başkasına neden temin edeyim? Neden bayram şekeri gibi ikram edeyim? Yıllarca uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan haberleri yayınlamış ve bunun suç olduğunu bilen birisi olarak böyle bir eylemi işlemem mümkün değildir."

"SİLİVRİ’DE ÖZÜR DİLEYİP HELALLİK İSTEDİ"

Aleyhinde ifade veren tanıklara değinen Ateş, tutuklanmasından önce kendisinden bahsetmeyen Mehmet Akif Ersoy'un, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ek ifadede kendisini suçladığını öne sürdü. Hürriyet'te yer alan habere göre; Ersoy ile Silivri Cezaevi'ndeki avukat görüş alanında karşılaştıklarını iddia eden Ateş, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Silivri'de avukat görüşü esnasında karşılaştığımızda bana, 'Abi çok özür dilerim, bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Hakkını helal et, bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk el değiştirme davasına katacaklardı, orada başıma neler gelecekti bilmiyorum' dedi. Buna avukatım da tanıktır. Mehmet Akif hakkımdaki bu ifadeleri başka bir nedenle söylemek zorunda olduğunu açıkça beyan etmiştir. Aleyhime tanıklık eden kişilerin pek çoğunun Mehmet Akif'in etkisi altında kaldığını düşünüyorum."

DİĞER TANIK İDDİALARINI YALANLADI

Ateş, dosyada yer alan diğer tanıkların beyanlarındaki çelişkilere de dikkat çekti:

Dilara Yıldız: Uyuşturucuyu ilk kez Ağustos 2017'de Alanya'da kullandığını söylemesine rağmen iddianamede benim yönlendirmemle başladığını iddia etmiştir, beyanları çelişkilidir.

Serap Şeylan: Kendisini Çengelköy'deki evime davet ettiğimi öne sürmüştür. Ancak Çengelköy'de hiç evim olmadı, orada ikamet etmedim.

Ebru Güran: Birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsız edici davranışlarda bulunduğumu iddia etmiştir. Madem öyle, daha sonra Mehmet Akif'in telefonundan beni defalarca arayarak eve davet etmemesi gerekirdi.

ADLİ TIP RAPORU: UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF

Soruşturma aşamasında Veyis Ateş'ten alınan kan ve idrar örneklerinin Adli Tıp Kurumu'nda incelendiği, yapılan analizler sonucunda kanında ve idrarında uyuşturucu, uyarıcı veya ilaç etken maddesine rastlanmadığı belirtildi. Saçı kısa olduğu için kıl analizi ise yapılamadı. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik hususların tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe erteledi.