Avladığı domuzla poz verdi! Fotoğraf şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Avladığı domuzla poz verdi! Fotoğraf şaşkına çevirdi

Avladığı domuzla poz verdi! Fotoğraf şaşkına çevirdi
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Yozgat'ta bir vatandaşın avladığı devasa büyüklükteki yaban domuzuyla verdiği poz dikkat çekti. Ağaca asılan domuzun, yanında duran avcıyla kıyaslandığında ulaştığı boyut şaşkınlık yarattı.

Yozgat'ta avlanan bir yaban domuzunun büyüklüğü dikkat çekti. Avın ardından çekilen fotoğrafta, devasa boyutlardaki yaban domuzunun bir ağaca asıldığı, avcının ise yanında tüfekle poz verdiği görülüyor.

BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta yaban domuzunun arka ayakları ağacın dalına bağlanırken, gövdesinin neredeyse yere kadar uzandığı görülüyor. Yanında duran avcıyla kıyaslandığında hayvanın oldukça iri olduğu dikkat çekiyor.

TÜFEĞİYLE YANINDA POZ VERDİ

Avcı, ağaca asılan yaban domuzunun yanında tüfeğini elinde tutarak poz verdi. Siyahsancak'ın paylaştığı fotoğrafın arka planında ise arazi aracı ve kırsal alan yer aldı.

Yaban domuzunun kesin ağırlığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle yalnızca fotoğrafa bakarak hayvanın kaç kilogram olduğunu söylemek mümkün değil.

Hayvanlar, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Hayvanlar Avladığı domuzla poz verdi! Fotoğraf şaşkına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avladığı domuzla poz verdi! Fotoğraf şaşkına çevirdi - Son Dakika
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