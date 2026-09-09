Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu - Son Dakika
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Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

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Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, sevgilisi ve eski sevgilisiyle verdiği görüntüyle dikkat çekti. Brezilyalı yıldızın sevgilisi ve eski sevgilisi aynı mutfağa girerek Neymar için birlikte yemek hazırladı.

Brezilyalı futbolcu Neymar, özel hayatından dikkat çeken bir görüntüyle bu kez futbol sahalarının dışında adından söz ettirdi.

SEVGİLİSİ VE ESKİ SEVGİLİSİ AYNI MUTFAKTA

Neymar'ın sevgilisi ile eski sevgilisi, aynı mutfağa girerek Brezilyalı futbolcu için yemek hazırladı. Neymar da iki ismin birlikte yemek yaptığı anlarda yanlarında yer aldı. Ortaya alışılmışın dışında görüntüler çıkarken, sevgilisi ve eski sevgilisinin Neymar için aynı mutfakta yemek hazırlaması dikkat çekti.

Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

NEYMAR İÇİN BİRLİKTE YEMEK YAPTILAR

İki ismin herhangi bir gerginlik yaşamadan mutfakta birlikte hareket etmesi görüntülere yansıdı. Neymar'ın sevgilisi ve eski sevgilisini bir araya getiren yemek hazırlığı renkli anlara sahne oldu.

Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Yemek Tarifi, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    SON DAKİKA EDİTÖRÜ SENDE GİDEYDİN YEMEĞE YARDIMA 5 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    ikisi de çirkin 0 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    sen de git sen de yemek yap 0 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    para candır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu - Son Dakika
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