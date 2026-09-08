İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler

İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'ye çocuklarıyla birlikte dönen Prens Harry ve Meghan Markle'a kraliyet cephesinden bir mesaj geldi. Kral Charles adına gönderilen resmi mektupta, çiftin kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadığı ve kamu nezdinde sade vatandaş gibi işlem göreceği bildirildi. Harry ve Meghan'ın faaliyetlerinin kraliyeti bağlamayacağı belirtilirken, resmi yazışmaların da saray yerine doğrudan çiftin ofisine gönderilmesi istendi. Güvenlik konusu ise yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Kraliyetten Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşünün ardından statülerine ilişkin net bir hatırlatma geldi. Resmi mektupta çiftin kraliyet adına hareket etmediğinin altı çizilirken, özellikle güvenlik ve resmi işlemlerde uygulanacak prosedürler dikkat çekti.

KRAL CHARLES ADINA RESMİ MEKTUP

İngiliz Kraliyet Hanedanı'nın en üst düzey yetkilisi Lord Chamberlain tarafından hükümet birimleri, ordu ve bölgesel temsilcilere bir mektup gönderildi. Mektupta Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Ocak 2020'de kraliyet ailesindeki resmi temsil görevlerini bıraktığı hatırlatıldı. Çiftin mevcut statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmadığı özellikle vurgulandı.

İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler

SADE VATANDAŞ GİBİ İŞLEM GÖRECEKLER

Resmi mektuptaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Harry ve Meghan'a kamu nezdinde uygulanacak prosedür oldu. Çiftin artık kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadığı belirtilerek sade vatandaş gibi işlem görecekleri bildirildi. Harry ve Meghan'ın gerçekleştireceği yardım ve sivil toplum faaliyetleri de kraliyet ailesini bağlamayan şahsi girişimler olarak değerlendirilecek.

SARAYIN KAPISI RESMİ YAZIŞMALARA KAPANDI

Yeni hatırlatmayla birlikte idari süreçlerde de sınırlar net biçimde çizildi. Harry ve Meghan'la ilgili idari ve resmi yazışmaların saraya gönderilmemesi, doğrudan çiftin kendi ofisine yönlendirilmesi istendi. Kararın çift cephesinde şaşkınlık yarattığı belirtildi.

GÜVENLİK KONUSU YENİDEN MASADA

Harry ve Meghan, iki hafta önce çocuklarıyla İngiltere'ye döndü ve çocuklarını ülkedeki okullara kaydettirdi. Dönüşün ardından çift ile saray arasındaki en önemli başlıklardan biri yeniden güvenlik oldu. Resmi mektuba göre Harry ve Meghan, operasyonel veya asayişle ilgili talepleri için doğrudan emniyet birimlerine başvuracak. Prens Harry'nin İngiltere'den ayrılmasının ardından vergi mükellefleri tarafından finanse edilen resmi koruma hakkı kaldırılmıştı.

HARRY DEVLET KORUMASINI GERİ İSTİYOR

Prens Harry, devlet tarafından sağlanan korumanın yeniden verilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerini sürdürüyor. Konuyla ilgili güvenlik komitesinin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Böylece Harry'nin İngiltere'deki güvenlik düzenlemelerine ilişkin süreç bir kez daha değerlendirilecek.

İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler

Meghan Markle, Kral Charles, Prens Harry, İngiltere, Kraliçe, Saray, Saray, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika İngiltere İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    saray saray diyenlerin ataları 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor
Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor
Salah’a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti Salah'a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti
Bu adamlar gerçekten çıldırmış Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı

17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
17:37
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
17:14
Şampiyonlar Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kabul etti
Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
17:10
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
16:55
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
16:47
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
16:40
UEFA 30 maçı seçti Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 4 maçı seçildi
UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:08
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:53:01. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement