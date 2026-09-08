İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler

Kraliyetten Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşünün ardından statülerine ilişkin net bir hatırlatma geldi. Resmi mektupta çiftin kraliyet adına hareket etmediğinin altı çizilirken, özellikle güvenlik ve resmi işlemlerde uygulanacak prosedürler dikkat çekti.

KRAL CHARLES ADINA RESMİ MEKTUP

İngiliz Kraliyet Hanedanı'nın en üst düzey yetkilisi Lord Chamberlain tarafından hükümet birimleri, ordu ve bölgesel temsilcilere bir mektup gönderildi. Mektupta Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Ocak 2020'de kraliyet ailesindeki resmi temsil görevlerini bıraktığı hatırlatıldı. Çiftin mevcut statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmadığı özellikle vurgulandı.

SADE VATANDAŞ GİBİ İŞLEM GÖRECEKLER

Resmi mektuptaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Harry ve Meghan'a kamu nezdinde uygulanacak prosedür oldu. Çiftin artık kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadığı belirtilerek sade vatandaş gibi işlem görecekleri bildirildi. Harry ve Meghan'ın gerçekleştireceği yardım ve sivil toplum faaliyetleri de kraliyet ailesini bağlamayan şahsi girişimler olarak değerlendirilecek.

SARAYIN KAPISI RESMİ YAZIŞMALARA KAPANDI

Yeni hatırlatmayla birlikte idari süreçlerde de sınırlar net biçimde çizildi. Harry ve Meghan'la ilgili idari ve resmi yazışmaların saraya gönderilmemesi, doğrudan çiftin kendi ofisine yönlendirilmesi istendi. Kararın çift cephesinde şaşkınlık yarattığı belirtildi.

GÜVENLİK KONUSU YENİDEN MASADA

Harry ve Meghan, iki hafta önce çocuklarıyla İngiltere'ye döndü ve çocuklarını ülkedeki okullara kaydettirdi. Dönüşün ardından çift ile saray arasındaki en önemli başlıklardan biri yeniden güvenlik oldu. Resmi mektuba göre Harry ve Meghan, operasyonel veya asayişle ilgili talepleri için doğrudan emniyet birimlerine başvuracak. Prens Harry'nin İngiltere'den ayrılmasının ardından vergi mükellefleri tarafından finanse edilen resmi koruma hakkı kaldırılmıştı.

HARRY DEVLET KORUMASINI GERİ İSTİYOR

Prens Harry, devlet tarafından sağlanan korumanın yeniden verilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerini sürdürüyor. Konuyla ilgili güvenlik komitesinin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Böylece Harry'nin İngiltere'deki güvenlik düzenlemelerine ilişkin süreç bir kez daha değerlendirilecek.