Ayhan Bora Kaplan'a rüşvet verdikleri iddia edilen 4 emniyet mensubu beraat etti - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan'a rüşvet verdikleri iddia edilen 4 emniyet mensubu beraat etti

Ayhan Bora Kaplan\'a rüşvet verdikleri iddia edilen 4 emniyet mensubu beraat etti
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Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan'a rüşvet verildiği iddiasıyla yargılanan 4 eski emniyet mensubunun beraatine karar verdi. Mahkeme, suçların işlendiğine dair kesin kanaat oluşmadığını belirtti; ayrıca sanıklardan Alp Arslan hakkında beyanlarının çelişkili olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme kararını açıkladı. Savcılığın da beraat talep ettiği dosyada tüm sanıklar beraat ederken, duruşmada Kaplan'ın sözleri ve Alp Arslan hakkında verilen suç duyurusu kararı dikkat çekti.

SAVCILIK TÜM SANIKLAR İÇİN BERAAT İSTEDİ

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Alp Arslan, Oben Özay, Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun katıldı. Bu dosyada tutuksuz yargılanan ancak Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan da duruşmada hazır bulundu. Savcılık esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların cezalandırılması için yeterli ve kesin delil bulunmadığını değerlendirdi ve tüm sanıkların beraatini istedi. Sanıklar ve avukatları da mütalaaya katılarak beraat talebinde bulundu.

KAPLAN: MURAT ÇELİK VE SAZ EKİBİ YARGILANACAK

Duruşmada savunma yapan Ayhan Bora Kaplan, hakkındaki dosyalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Kaplan, "33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılanıyorum. Yargılanmama neden olanlar arkamdaki polisler. Bunlar başlattı, Murat Çelik ve ekibi sürdürdü. Maalesef şimdi birlikte yargılanıyoruz. Mutlaka bir gün göreceksiniz Murat Çelik ve saz ekibi yargılanacak, cezalarını çekecekler. Bana sahte dosya yaptılar" dedi.

Ayhan Bora Kaplan'a rüşvet verdikleri iddia edilen 4 emniyet mensubu beraat etti

"BU DAVALAR TAMAMEN KUMPAS"

Alp Arslan da son sözünde suçlamaları reddederek mal beyanlarını düzenli yaptığını savundu. Arslan, "Biz hiç şahsileştirmedik dosyaları. Ben her dönem mal beyanında bulundum. Soruşturmanın başında buna bakılsaydı zaten bu dava açılmazdı. Gelirim ile giderimin orantılı olduğu ortada. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayhan Bora Kaplan ise son sözünde, "Bu dava ve diğer dava tamamen kumpas ve mutlaka aydınlanacak. Siz de görecek ve duyacaksınız. Beraatimi istiyorum" dedi.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kesin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca Alp Arslan'ın duruşma sırasında verdiği beyanların çelişkili olduğunu değerlendirerek Arslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

DOSYADAKİ 7 ROLEX İDDİASI

Davada Alp Arslan, Ayhan Bora Kaplan'a yaklaşık 250 bin dolar değerinde 7 Rolex saat aldırdığı iddiasıyla "rüşvet" suçundan yargılanıyordu. Oben Özay, Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun ise banka hesaplarına mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlarda para yatırıldığı tespiti üzerine "mal bildirimine aykırılık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemenin kararıyla dosyadaki tüm sanıklar beraat etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan'a rüşvet verdikleri iddia edilen 4 emniyet mensubu beraat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan'a rüşvet verdikleri iddia edilen 4 emniyet mensubu beraat etti - Son Dakika
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