Kırmızı bültenle aranan 15 yıl hapis cezalı uyuşturucu kaçakçısı Bursa\'da yakalandı

15 yıl hapis cezasıyla aranan Aydan Bekir Hasan'ın Bursa'da saklandığı tespit edildi. Interpol destekli operasyonda MİT ve narkotik ekipleri harekete geçti, Hasan şafak vakti yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri, Aydan Bekir Hasan'ın Bursa'da bulunduğunu tespit etti. Bulgaristan vatandaşı Hasan'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Hasan, Bulgaristan mahkemelerince "uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BİRÇOK ÜLKEDE SAHTE KİMLİKLERLE DOLAŞTIĞI İDDİASI

Aydan Bekir Hasan hakkında yürütülen çalışmada dikkat çeken bir başka ayrıntı da kullandığı iddia edilen kimlikler oldu. Hasan'ın yakalanmamak için birçok ülkede sahte kimliklerle dolaştığı iddia edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kırmızı bültenle aranan Hasan'ın izine Bursa'da ulaşıldı.

MİT VE NARKOTİK EKİPLERİ ŞAFAKTA HAREKETE GEÇTİ

Hasan'ın Bursa'da saklandığının belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Interpol destekli Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele ve MİT ekipleri, belirlenen noktaya şafak operasyonu düzenledi. Uluslararası seviyede aranan Aydan Bekir Hasan operasyon sonucunda yakalandı. Böylece hakkında 15 yıllık hapis cezası bulunan Hasan'ın Bursa'daki kaçışı sona erdi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLADI

Operasyonun ardından Aydan Bekir Hasan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hasan'ın buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hasan'ın yakalanmasıyla, MİT ve emniyet ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon tamamlandı.