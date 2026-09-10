Sevgilisiyle pavyona gitti! Yaptığı hareket geceye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sevgilisiyle pavyona gitti! Yaptığı hareket geceye damga vurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da sevgilisiyle pavyona giden bir vatandaş, "Ölürüm Türkiyem" parçasını açtırıp onlarca konfeti patlattı. Konfeti yağmuru mekanı kaplarken vatandaşın sevgilisiyle sakin şekilde sohbetini sürdürmesi dikkat çekti.

Ankara'da bir pavyonda yaşanan sıra dışı anlar dikkat çekti. Sevgilisiyle birlikte eğlenmeye giden bir vatandaş, gecenin ilerleyen saatlerinde "Ölürüm Türkiyem" parçasını açtırdı.

ONLARCA KONFETİYİ PEŞ PEŞE PATLATTI

Müziğin çalmaya başlamasının ardından vatandaş için onlarca konfeti patlatıldı. Peş peşe patlayan konfetiler kısa sürede mekanın büyük bölümünü kapladı.

Konfeti yağmuru o kadar yoğunlaştı ki masaların ve zeminin üzeri tamamen konfetilerle kaplandı.

TÜM BUNLAR OLURKEN SOHBETİNE DEVAM ETTİ

Yaşananların en dikkat çeken tarafı ise vatandaşın tavrı oldu. Mekanda onlarca konfeti patlatılırken vatandaş, karşısında oturan sevgilisiyle sakin bir şekilde sohbet etmeye devam etti.

Bir süre devam eden konfeti yağmurunun ardından vatandaşın sevgilisiyle birlikte masasında oturmayı sürdürdüğü görüldü.

Ankara, Güncel, Pavyon, Son Dakika

Son Dakika Pavyon Sevgilisiyle pavyona gitti! Yaptığı hareket geceye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi
ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı ABD ordusu Los Choneros kartelinin yakıt teknesini batırdı
Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam
3 kent alevlerle savaşıyor Yüzlerce ev tahliye edildi 3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

06:58
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor
06:41
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
06:27
Yunanistan’dan Ankara’yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
23:56
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
23:45
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 07:25:12. #7.13#
SON DAKİKA: Sevgilisiyle pavyona gitti! Yaptığı hareket geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement