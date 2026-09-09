Kırmızı Bültenle aranan Fatih'te yakalandı M.D. yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı Bültenle aranan Fatih'te yakalandı M.D. yakalandı

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Cezayir'de 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği' suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında kırmızı bülten bulunan 36 yaşındaki M.D. , İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cezayir adli makamları tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uluslararası seviyede Kırmızı Bülten’le aranan M.D. (36), İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası alanda aranan firarilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. İstihbarat ve saha çalışmalarının ardından, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cezayir uyruklu M.D.'nin İstanbul'da gizlendiği tespit edildi.

Kırmızı Bültenle aranan Fatih'te yakalandı M.D. yakalandı

ŞAFAK OPERASYONU

Şüphelinin kaldığı adresi belirleyen narkotik polisi, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Dün Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen baskında M.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kırmızı Bültenle aranan Fatih'te yakalandı M.D. yakalandı

GERİ GÖNDERİLECEK

Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan 36 yaşındaki M.D., Cezayir'e iade süreçlerinin yürütülmesi ve adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırmızı Bültenle aranan Fatih'te yakalandı M.D. yakalandı
Kırmızı Bültenle aranan Fatih'te yakalandı M.D. yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Yakalama, Cezayir, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı Bültenle aranan Fatih'te yakalandı M.D. yakalandı - Son Dakika

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