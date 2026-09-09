Kırmızı Bültenle aranan Fatih'te yakalandı M.D. yakalandı

Cezayir adli makamları tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uluslararası seviyede Kırmızı Bülten’le aranan M.D. (36), İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası alanda aranan firarilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. İstihbarat ve saha çalışmalarının ardından, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cezayir uyruklu M.D.'nin İstanbul'da gizlendiği tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONU

Şüphelinin kaldığı adresi belirleyen narkotik polisi, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Dün Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen baskında M.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

GERİ GÖNDERİLECEK

Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan 36 yaşındaki M.D., Cezayir'e iade süreçlerinin yürütülmesi ve adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.