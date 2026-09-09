Üsküdar\'da seçimi kazandı, ilk durağı bakın neresi oldu

Üsküdar Belediyesi'nde tekrarlanan seçimi kazanarak başkan vekili olan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e türbe ziyaretinde AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu eşlik etti.

Sarıcaoğlu, ziyarete ilişkin anları sosyal medya hesabı üzerinden “Hüdayi şehri Üsküdar” notuyla yayımladı. Paylaşılan videolarda, Gültekin'in türbede dua ettiği ve ardından Sarıcaoğlu ile birlikte cami önünde vatandaşlara simit dağıttığı görüldü.

KIRAN KIRAN SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Üsküdar'daki başkan vekilliği süreci, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından başlamıştı. Yapılan ilk oylamada CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçimi kazanmış, ancak AK Parti’nin itirazı sonrası mahkeme kararıyla süreç yenilenmişti. Yenilenen seçim öncesinde iki CHP’li belediye meclis üyesinin daha gözaltına alınıp tutuklanması nedeniyle oylamaya katılamadığı süreçte; Dündar Ziya Gültekin dördüncü turda 19'a karşı 23 oy alarak başkan vekili koltuğuna oturdu.

BAŞSAVCILIKTAN 'SAVCI TEHDİDİ' İDDİASINA SORUŞTURMA

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çarpıcı iddialarda bulundu. Çelik, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın kendisini aradığını ve bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini öne sürdü. Bu açıklamaların kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, tehdit edildiği ileri sürülen meclis üyesi Ayhan Aydın’ı ifade vermek üzere adliyeye çağırdı.